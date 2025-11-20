Λιάνα Κανέλλη για το βιβλίο Τσίπρα: Δεν μπορεί να έχει πάθει αμνησία στα δέκα χρόνια

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη για το υπό κυκλοφορία βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο μιας πολεμικής σύρραξης στην Ευρώπη. Μιλώντας στο Action 24, για την κυκλοφορία του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα η Λιάνα Κανέλλη εξέφρασε τις επιφυλάξεις της για τη χρονική στιγμή και το περιεχόμενο.

Η «γκροτέσκα» αφήγηση του Αλέξη Τσίπρα

Η Λιάνα Κανέλλη εστίασε εκτενώς στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας πως η κυκλοφορία του έχει ήδη δημιουργήσει «απόνερα» στο πολιτικό σκηνικό.

«Θεωρώ τον εαυτό μου ζωντανό και σύγχρονο, το βιβλίο έχει δημιουργήσει απόνερα», δήλωσε, αναφερόμενη στο τι σημαίνει η αφήγηση του «Τσίπρας πρωθυπουργός».

Η βουλευτής του ΚΚΕ εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται ο πρώην πρωθυπουργός: «Μιλάμε για ζώντα πολιτικό χρόνο, δεν μπορεί να έχει πάθει αμνησία στα δέκα χρόνια. Μπορεί να πάρει γκροτέσκα μορφή μια τέτοια αφήγηση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».

Η Λιάνα Κανέλλη υπενθύμισε τα γεγονότα εκείνης της περιόδου, τονίζοντας: «Είχαμε ένα δημοψήφισμα, ένα αποτέλεσμα και μια ανατροπή». Σχετικά με τη χρήση του βιβλίου, δήλωσε πως αναμένει να δει «ποιοι και πώς θα εκμεταλλευτούν αυτό το βιβλίο».

Τέλος, σχολιάζοντας το γεγονός ότι ο εκδότης έκανε λόγο για πολλές παραγγελίες, είπε με λογοπαίγνιο: «Μετά τον μικρό Διαμαντή (αναφερόμενη στην παραίτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντή Καραναστάση) να έχουμε έναν νέο μικρό μάγο δεν το πιστεύω». Επιπλέον, εκτίμησε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να ξαναγίνει ο Αλέξης Τσίπρας το βασικό αντίπαλος δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αγροτική πολιτική και κίνδυνοι πολέμου

Σχολιάζοντας την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Λιάνα Κανέλλη απέδωσε την ευθύνη συνολικά, δηλώνοντας πως «όσοι έχουν κυβερνήσει έχουν ένα μερίδιο ευθύνης για την αγροτική πολιτική», ασκώντας κριτική τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Επέκρινε επίσης την επιδοματική αγροτική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα των αγροτών.

Τέλος, αναφορικά με τις δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, όπως ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, για την πιθανή λήξη της ειρηνικής περιόδου, η βουλευτής του ΚΚΕ εξέφρασε έντονη ανησυχία: «Είμαστε σε προπολεμική περίοδο» και κατέληξε: «Θέλουν να κάψουν ένα μέρος του κεφαλαίου, αλλά θα καεί ο λαός».