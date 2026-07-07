Λιάνα Κανέλλη: Γιατί δεν κλώτσησε τον Κασιδιάρη και ποιος είναι ο... φόνος που ήταν έτοιμη να κάνει

Η Λιάνα Κανέλλη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «EQ» του Action 24 και μίλησε με την Έλενα Παπαβασιλείου για στιγμές και γεγονότα, που σημάδεψαν ανεξίτηλα την ζωή και την καριέρα της. «Είμαι περήφανη για ένα πράγμα. Τα θέλω και τα πρέπει μου είναι σε ισορροπία. Και έτσι δεν χρειάστηκα ποτέ μου εξωγενή βοήθεια για να ισορροπήσω. Είναι πολύ κοπιαστικό. Έχει τεράστιο κόστος. Το είπε ένας δάσκαλος στο κολέγιο στη μάνα μου, πέστε της κυρία Κανέλλη να μην καίει το κερί από τις δύο πλευρές. Είναι δηλαδή υπεραναλωτική διαδικασία. Αναλώνεσαι ψυχικά», είπε η δημοσιογράφος και πολιτικός.

«Έχουμε γίνει ατομοπωλητές»

«Ζούμε στην εποχή του ναρκισσισμού. Το είμαι ο εαυτός μου σημαίνει κάθομαι μπροστά από ένα καθρέφτη, γουστάρω τον εαυτό μου, μ’ αρέσει ο εαυτός μου, πλασάρω τον εαυτό μου. Έχουμε γίνει ατομοπωλητές. Πουλάμε το άτομό μας! Αυτό έχει γίνει χάρη στα Instagram, τα TikTok, τα τέτοια. Δηλαδή χθες γέννησα αυτό το παιδάκι και πριν το δει η γιαγιά ή ο παππούς, το έχει δει η σύμπασα ή η ανθρωπότης. Αυτά απανθρωποποιούν. Παγκοσμίως ο άνθρωπος έχει φύγει από το κέντρο και το ζύγι, οπότε έχει φύγει και το μπόι του ανθρώπου, οπότε περνάμε κάτω από τη βέργα των αξιών και νομίζουμε ότι παίρνουμε βραβείο στο λίμπο.

Σήμερα λείπει η αναγνώριση του εαυτού μας στον άλλον άνθρωπο. Όταν όλα έχουν πολτοποιηθεί, ο καθένας ψάχνει έναν τρόπο να βγάλει το κεφάλι του έξω από τη λάσπη. Κάνοντας την προσπάθεια να βγάλεις το κεφάλι σου έξω, ενδεχομένως αποκτάς και μεθόδους λανθασμένες. Στις διδάσκουν, στις πουλάνε, στις πακετάρουν, στις διαφημίζουν. Βλέπεις ανθρώπους να περπατάνε την ίδια απόσταση δίπλα σου και ξαφνικά τους βλέπεις εκτοξευμένους απέναντι και εχθρικούς. Και λες πότε το έκανε αυτός το άλμα και γιατί;»

Πάθος για τη ζωή

«Δεν μπορώ να ασχοληθώ με τίποτα αν δεν παθιαστώ! Από τον πατέρα μου πήρα ένα αίσθημα, τι σημαίνει συνειδητά ένας άνθρωπος που προσπαθεί να μένει ακέραιος. Ήταν εκείνη η παλιά γενιά που έλεγε, να είναι καθαρό το κούτελο. Δηλαδή να αντικρίζεις τον άλλον με καθαρό βλέμμα. Άρα ήταν ένας άνθρωπος, πέρασε και από το στρατόπεδο συγκέντρωσης, που σου έλεγε ότι δεν μπορείς να φορέσεις κουκούλα για να κρυφτείς.

Από τη μάνα μου πήρα, ό,τι έχεις στο στομάχι, να το έχεις και στην καρδιά, να το έχεις και στο στόμα. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Και αν μοιάζεις αλλιώτικη απ’ το ρεύμα, μην το φοβηθείς. Μπορείς στο τέλος να έχεις και δίκιο, μία στις χίλιες».

«Έχω τραβήξει 7 χρόνια κουπί στις ειδήσεις»

«Δεν είχα προβλήματα με τους συναδέλφους μου. Θα σου πω όμως κάτι που πλήρωσα και δεν το πλήρωσα ως γυναίκα. Επί 7-8 χρόνια στην ΕΡΤ δεν έχω κάνει ρεπό, ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πρωτοχρονιά. Οι περισσότεροι είχαν οικογένεια. Ήταν λίγο μεγαλύτεροι από μένα και είχαν παιδιά. Εγώ δεν είχα παντρευτεί. Να μην σεβαστώ κι εγώ τώρα αυτούς που θέλανε να πάνε με τα παιδάκια τους;

Και έχω τραβήξει 7 χρόνια κουπί στις ειδήσεις, πολλές φορές και δύο δελτία τη μέρα και σε συνθήκες που δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή. Με θυμάμαι στην ΕΡΤ να κάθομαι πόσο, 2 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, να κάθομαι σε ένα τεντόπανο πράσινο, διπλωμένο στα τέσσερα. Δεν είχαμε αυτές τις μοντέρνες καρέκλες που έχουν σήμερα!»

Δελτίο ειδήσεων και… μούντζα

«Όπως ήταν ο χαρακτήρας μου παθιασμένος, έτσι ήταν και η οδήγησή μου. Μια μέρα τηλεφώνησε ένας στον Διευθυντή Ειδήσεων. Με φωνάζει μέσα, μου λέει δεν ντρέπεσαι. Λέω τι έκανα; Όπως έτρεχες μου λέει, μουτζωσες έναν άνθρωπο! Μου λέει κάνεις δελτίο ειδήσεων και μπορείς να μουτζώνεις τον κόσμο, τώρα που σε ξέρουν όλοι; Και για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι αιφνιδίως όλη η ελευθερία του μουντζώνω, ξαφνικά έχει υπογραφή. Και είναι η μούντζα της Κανέλλη.

Αυτό το πράγμα με έσωσε την ημέρα του Κασιδιάρη και του χτυπήματος. Είναι το μεγαλύτερο -από σεβασμό στο κοινό φρένο- που έχω τραβήξει ποτέ στη ζωή μου να μην αντιδράσω. Να μην τον χτυπήσω, να μην τον κλωτσήσω. Σκέφτηκα τον κόσμο. Θα σιχαινόμουν τον εαυτό μου, αν είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Γι’ αυτό έμεινα όρθια και σε άμυνα. Για να φανεί το κτήνος και να φανεί και το καθαρό κούτελο του Κανελλέικου.

Είναι από τις μεγαλύτερες συντριβές στη ζωή μου και η δεύτερη μπορεί να είναι ένας φόνος που ήθελα να κάνω, κυριολεκτώ, παίρνω την ευθύνη της πράξης πάνω μου. Είμαι στη Ρουάντα στο στρατόπεδο, με 300.000 πρόσφυγες κάτω από τον καυτό ήλιο της Αφρικής να πεθαίνουν σαν τα κοτόπουλα. Από Παρασκευή στη Δευτέρα 18.000 παιδιά νεκρά. Η ζωή μου άλλαξε. Είναι προ-Ρουάντα και μετά Ρουάντα. Περπατούσα σ’ αυτό το στρατόπεδο, Παναγία μου και δίπλα μου ήταν πεθαμένοι, πεινασμένοι, άρρωστοι… Ο συνάδελφός μου, ένας Γάλλος που ήταν μαζί μου, αυτοκτόνησε μετά από ένα μήνα.

Είναι ένα αυτοκίνητο του ΟΗΕ, αυτά τα τεράστια, που έχουν κάτι μεγάλους καθρέφτες προς τα έξω με σίδερα. Και περνάει το αυτοκίνητο και είναι δύο παιδάκια ένα 12 και ένα 15 χρόνων που ψιλοσέρνονται στην άκρη του δρόμου. Και του παίρνει το κεφάλι με τον καθρέφτη! Εμείς είμαστε από πίσω. Είδα τον αποκεφαλισμό του παιδιού. Το αυτοκίνητο έγραφε United Nations, UN, άσπρο. Και με το που αποκεφάλισε το παιδί, εξαφανίστηκε, άρχισε να τρέχει. Και να φωνάζω στον οδηγό που είχαμε εκεί. Τρέξε! Ήθελα να τον πιάσω από τον λαιμό και να τον πνίξω. Αυτό εννοώ φόνο. Όταν το δεις αυτό μπροστά σου, δεν κλωνίζεσαι απλώς».