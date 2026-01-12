Λιανεμπόριο: Ξεκινά η μάχη των χειμερινών εκπτώσεων – Πού ποντάρει ο εμπορικός κόσμος το 2026

Με συγκρατημένη αισιοδοξία μπαίνει στο 2026 ο εμπορικός κόσμος της χώρας, ποντάροντας πολλά στη χειμερινή εκπτωτική περίοδο για να «ρεφάρει» μια χρονιά με υψηλές απαιτήσεις, αυξημένα κόστη και καταναλωτές που μετρούν πλέον κάθε ευρώ.

Η έναρξη του νέου έτους βρίσκει τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου να προσδοκούν τόνωση της κίνησης, εκτιμώντας ότι οι εποχικές ανάγκες και η συνέχεια των εορταστικών αγορών θα φέρουν τον κόσμο στα καταστήματα αυτή τη φορά για πιο στοχευμένες και «έξυπνες» επιλογές.

Πότε ξεκινούν και πότε τελειώνουν οι χειμερινές εκπτώσεις

Οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν σήμερα Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, βάσει νομοθεσίας, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά τις δύο πρώτες Κυριακές της περιόδου, στις 18 και 25 Ιανουαρίου 2026.

Το μεγάλο στοίχημα και φέτος παραμένει μια «ζωντανή» αγορά, με πραγματικές εκπτώσεις και δίκαιη σχέση ποιότητας–τιμής, σε μια συγκυρία όπου οι έμποροι καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στο αυξημένο λειτουργικό κόστος και στη μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών μετά από χρόνια πληθωριστικών πιέσεων.

Το «ταμείο» του 2025 και ο ρόλος του Δεκεμβρίου

Η εκκίνηση του 2026 έρχεται στον απόηχο των επιδόσεων της εορταστικής αγοράς του Δεκεμβρίου, ενός μήνα–βαρόμετρο για το λιανεμπόριο, καθώς παραδοσιακά συγκεντρώνει περίπου το 6% του ετήσιου τζίρου.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τον Δεκέμβριο του 2024 ανήλθε στα 4,3 δισ. ευρώ (για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία), ενώ –βάσει εκτιμήσεων του ΕΒΕΠ– ο «χριστουγεννιάτικος τζίρος» του 2025 κινήθηκε κοντά στα 4,5 δισ. ευρώ.

Όπως έχει επισημάνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης ο όρος «χριστουγεννιάτικη αγορά» μπορεί να αφορά είτε το σύνολο των πωλήσεων της περιόδου είτε πιο στενά τις αγορές που συνδέονται με τα παραδοσιακά δώρα και τις τουριστικές ροές.

Προσφορές πριν… από τις εκπτώσεις

Παρότι η επίσημη έναρξη των εκπτώσεων τοποθετείται τη Δευτέρα, σημαντικός αριθμός καταστημάτων έχει ήδη προχωρήσει σε προσφορές από τις πρώτες ημέρες του έτους, επιχειρώντας να κρατήσει «ζεστή» την αγορά και να στηρίξει την κατανάλωση.



Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος του Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, Θεόδωρος Καπράλος, υπογραμμίζει ότι «οι χειμερινές εκπτώσεις δεν είναι απλώς μια περίοδος αγορών, αλλά μια ευκαιρία εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτών και εμπορικού κόσμου», σημειώνοντας πως η αγορά του Πειραιά μπορεί να προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες με ποιότητα και διαφάνεια.



Στην ίδια κατεύθυνση, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς τονίζει ότι, σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής, τα τοπικά καταστήματα επιχειρούν να λειτουργήσουν προς όφελος όλων, με ανταγωνιστικές τιμές, ποικιλία προϊόντων και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Τι πρέπει να προσέχουν καταναλωτές και έμποροι στις εκπτώσεις

Χρήσιμες υπενθυμίσεις απευθύνει και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, επισημαίνοντας ότι σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή – δηλαδή η χαμηλότερη τιμή που ίσχυε τις 30 ημέρες πριν από την πρώτη έκπτωση.

Η μείωση τιμής μπορεί να αναγράφεται:

ως ποσοστό (π.χ. «20% έκπτωση»),

ως συγκεκριμένο ποσό (π.χ. «10€ έκπτωση»),

ή με ταυτόχρονη αναγραφή παλιάς και νέας τιμής (π.χ. «100€ → 50€»).

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις διαδοχικές μειώσεις, στις αυξομειώσεις τιμών και στη διαφοροποίηση τιμών μεταξύ φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων, καθώς η «τιμή αναφοράς» υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κανάλι πώλησης.



Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η χρήση της προτεινόμενης λιανικής τιμής ως προγενέστερης τιμής, ούτε η δημιουργία εντυπώσεων ψευδούς έκπτωσης.



Στόχος είναι πραγματικές εκπτώσεις, καθαρές τιμές και διαφάνεια. Γιατί, σε μια αγορά που πιέζεται, η εμπιστοσύνη είναι το πιο ακριβό και το πιο απαραίτητο προϊόν.