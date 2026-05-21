Λιανός μετά το τέλος του Survivor: Μια ιστορία που μας σημάδεψε και θα την κουβαλάμε πάντα μέσα μας

Ο Γιώργος Λιανός μίλησε στην ραδιοφωνική εκπομπή του Sfera 102,2 για το τραγικό συμβάν που συνέβη στο «Survivor» με τον άτυχο παίκτη Σταύρο Φλώρο που υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο πόδι του και εξήγησε ότι η ιστορία αυτή, τους έχει σημαδέψει όλους.

Το ριάλιτι επιβίωσης τελείωσε οριστικά χθές και ο παρουσιαστής ανέφερε σχετικά με αυτό: «Βάλαμε μια τελεία για να κλείσει και να έχουν και τα παιδιά μια ευκαιρία να πουν μια κουβέντα πριν αποχωρήσουν. Τα παιδιά δεν το άκουσαν χθες πρώτη φορά. Το γύρισμα έγινε χθες το βράδυ. Για τυπικούς λόγους ανακοινώσαμε ότι νικητές ουσιαστικά… Για μένα ο τελικός έγινε στις 11 Μαϊου, εκείνο το πολύ άσχημο πρωινό που ξυπνήσαμε με την είδηση του τραγικού ατυχήματος. Στον τελικό για μένα, πήγε ο Μάνος και ο Σταύρος.

Κερδίσανε και οι δυο. Ο Σταύρος είναι ξεκάθαρα ο νικητής της ζωής, ένας πραγματικός Survivor. Είναι μια ιστορία που μας σημάδεψε όλους. Θα την κουβαλάμε πάντα μέσα μας. Ευχόμαστε να έχει μια καλή ζωή από εδώ και πέρα. Έχει ισχυρούς ανθρώπους δίπλα του, που θα τον στηρίξουν όχι μόνο στα ιατρικά, αλλά σε όλα τα επίπεδα της ζωής του».