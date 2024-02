Libra Group: Η LCI προχωρά στην αγορά 21 ελικοπτέρων Leonardo αξίας 250 εκατ δολ

Η LCI, κορυφαίος εκμισθωτής αεροσκαφών και μία από τις θυγατρικές αεροδιαστημικής του Libra Group, ανακοίνωσε μια συμφωνία πλαίσιο με την Leonardo Helicopters για την απόκτηση έως και 21 αεροσκαφών τελευταίας γενιάς. Η συμφωνία, που υπολογίζεται σε σχεδόν 250 εκατομμύρια δολάρια, περιλαμβάνει τα ελικόπτερα AW169, AW139 και AW189 της Leonardo, τα οποία θα παραδοθούν έως το 2028.

Μέσω της συναλλαγής, η LCI θα προσφέρει καλύτερη απόδοση στους πελάτες της, βοηθώντας τους να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, προσφέροντας την ίδια στιγμή σημαντικές βελτιώσεις στις λειτουργικές τους επιδόσεις. Τα ελικόπτερα θα είναι καθοριστικά σε διάφορες αποστολές, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, της έρευνας και διάσωσης και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

Τα νέα ελικόπτερα συμβαδίζουν με τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της LCI για βιώσιμη ανάπτυξη. Προσφέρουν βελτιωμένη απόδοση, ευελιξία και χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, βοηθώντας τους χειριστές να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα διατηρώντας όλες τις απαραίτητες επιχειρησιακές και διασωστικές λειτουργίες. Επιπλέον, θα εγκριθούν για χρήση Sustainable Aviation Fuels (SAF) στο μέλλον, αξιοποιώντας τα πρότυπα πιστοποίησης που έχει ήδη λάβει η Leonardo για χρήση SAF.

Αυτή η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τη δεκαετή συνεργασία της LCI με τη Leonardo. Τα τελευταία 10 χρόνια, η LCI έχει ήδη παραλάβει περισσότερα από 50 ελικόπτερα από τη Leonardo, καθιστώντας την έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες της για νέο εξοπλισμό. Ο πολυπληθής στόλος της LCI περιλαμβάνει επί του παρόντος 77 ελικόπτερα της Leonardo που δραστηριοποιούνται σε 20 χώρες σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα περιλαμβάνει σχεδόν 400 αεροσκάφη εν λειτουργία ή υπό παράδοση, συμπεριλαμβανομένων αεροπλάνων, ελικοπτέρων και αεροσκαφών επόμενης γενιάς, όπως ηλεκτρικά οχήματα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL), ηλεκτρικά αεροσκάφη μηδενικών εκπομπών άνθρακα και ηλεκτρικά drones.

Μια από τις κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες, η LCI κατέχει κομβική θέση στους τομείς των εμπορικών αεροπλάνων, των ελικοπτέρων και της προηγμένης αεροπλοΐας. Από την ίδρυση της το 2004 έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παρέχει υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης σε αερομεταφορείς, κυβερνήσεις και τελικούς χρήστες. Είναι μία από τις θυγατρικές στον τομέα της αεροδιαστημικής του Libra Group, ενός ιδιόκτητου διεθνούς επιχειρηματικού ομίλου του οποίου οι 20 θυγατρικές σε έξι τομείς κατέχουν και διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία σε σχεδόν 60 χώρες. Το Μάρτιο του 2023, η Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. (SMFL) απέκτησε το 35% της LCI. Ο Όμιλος Libra και η SMFL ανακοίνωσαν κοινά σχέδια για ανάπτυξη της επιχείρησης κατά 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ με σημαντικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.