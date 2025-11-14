Λήδα Ματσάγγου: «Είχα ατύχημα στην Εθνική και σώθηκα από θαύμα - Απεγκλώβιζα κι εγώ κόσμο»

Η Λήδα Ματσάγγου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα” για την αποχή της από τα καλλιτεχνικά δρώμενα επί σειρά ετών. «Όταν γεννήθηκε ο γιος μου είχα την ανάγκη να προσηλωθώ σε αυτό, γιατί ήθελα να το ζήσω, ήθελα να το ζήσω όλο, την κάθε στιγμή του, δεν ήθελα να περάσει ο χρόνος. Αυτή ήταν η ανάγκη μου.

Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύουν τα πράγματα όταν γίνεσαι μάνα, γιατί όλα συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς εσένα. Είναι θέμα και τη προτεραιότητα βάζεις στα πράγματα και τι είναι σημαντικό για εσένα. Εγώ δεν θα ήθελα να το χάσω με τίποτα αυτό, δεν ξαναγυρνάει ο χρόνος πίσω. Η αλήθεια είναι ότι πριν κάνω το παιδί μου, δεν υπήρχε τίποτα που να με φόβιζε. Τίποτα. Τόσο που δεν ήταν και καλό. Από τη στιγμή που γεννήθηκε ο γιος μου, άρχισα να φοβάμαι και για μένα. Για να είμαι καλά για αυτόν.

«Ήταν πολύ άγριο»

Η ηθοποιός μίλησε και για το ατύχημα που έτυχε να δει μπροστά της στην Εθνικό οδό. «Είχα ατύχημα στην Εθνική. Έζησα κάτι πάρα πολύ άσχημο. Από θαύμα σώθηκα. Έγινε ένα δυστύχημα ενός λεωφορείου με μια νταλίκα που ξέφυγε σε μία στροφή και σκοτώθηκε πάρα πολλές κόσμος. Είχα μπει κι εγώ στο λεωφορείο και προσπαθούσα να βοηθήσω να απεγκλωβιστεί κόσμος. Ήταν πολύ άγριο το σκηνικό. Πολύ άγριο.

Έκτοτε είχα τρομερή φοβία να οδηγήσω στην Εθνική. Στην Αθήνα λειτουργούσα μια χαρά, αλλά στην Εθνική ήταν λες και πάγωνε το αίμα μου. Τα τελευταία χρόνια το πάλεψα και είπα όχι, δεν γίνεται να είναι έτσι, είναι τρομερή εξάρτηση, πρέπει να νιώσω ελεύθερη. Και έτσι το πάλεψα και το κατάφερα και τώρα οδηγώ και στην Εθνική. Έχει φύγει τώρα και αυτό το αγκάθι».