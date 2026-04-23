Lidl Ελλάς: Ελληνικά προϊόντα στα ράφια 31 χωρών – ο ρόλος της εταιρείας στην εξωστρέφεια της οικονομίας

Η Lidl Ελλάς επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της στην ελληνική αγορά, όχι απλώς ως μια μεγάλη αλυσίδα λιανικής, αλλά ως ένας κρίσιμος κρίκος ανάμεσα στην εγχώρια παραγωγή και τη διεθνή κατανάλωση. Με 26 χρόνια παρουσίας στη χώρα, η εταιρεία έχει χτίσει ένα δίκτυο συνεργασιών που συνδέει τον πρωτογενή τομέα με τον καταναλωτή, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται τα ελληνικά προϊόντα.

Από το ελληνικό χωράφι στο ράφι

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται η φιλοσοφία της «ελληνικότητας», όπως τη διατυπώνει η ίδια η εταιρεία μέσα από το μοντέλο «από το χωράφι μέχρι το ράφι». Πρόκειται για μια προσέγγιση που στηρίζεται στη σταθερή συνεργασία με περισσότερους από 400+ Έλληνες προμηθευτές και έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό ποσοστό του τζίρου να προέρχεται από ελληνικά προϊόντα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 67% των πωλήσεων αφορά σε εγχώρια παραγωγή, γεγονός που αποτυπώνει τη βαρύτητα που έχει αποκτήσει η «ελληνικότητα» στο συνολικό της καλάθι.

Η εικόνα αυτή γίνεται ακόμη πιο σαφής όταν εξετάσει κανείς επιμέρους κατηγορίες. Ενδεικτικά, στα αυγά, η κάλυψη είναι 100% ελληνική. Στο νωπό κρέας, η εγχώρια προέλευση αγγίζει το 98%, ενώ στη μαναβική το 88% του τζίρου προέρχεται από την ελληνική γη. Τα στοιχεία αυτά δεν περιγράφουν απλώς μια εμπορική πολιτική, αλλά τη βαθύτερη ενσωμάτωση της ελληνικής παραγωγής στο επιχειρησιακό μοντέλο της εταιρείας, με άμεσο αντίκτυπο σε εκατοντάδες παραγωγούς.

Ενισχύοντας τον πρωτογενή τομέα

Η Lidl Ελλάς, μέσα από αυτή τη δομή συνεργασιών, δεν λειτουργεί μόνο ως εταιρεία λιανεμπορίου, αλλά και ως ενδιάμεσος φορέας που στηρίζει τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. Η σταθερή απορρόφηση ελληνικών προϊόντων συμβάλλει στη διατήρηση και την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων παραγωγικών μονάδων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο πρόσβασης στην αγορά.

Η επίδραση όμως δεν περιορίζεται εντός συνόρων. Ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής αφορά τη διοχέτευση ελληνικών προϊόντων στο διεθνές δίκτυο της εταιρείας, το οποίο εκτείνεται σε 31 χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2024, η αξία των ελληνικών εξαγωγών μέσω αυτού του δικτύου ξεπέρασε τα 527,6 εκατομμύρια ευρώ, αποτυπώνοντας τη σημασία της εξωστρεφούς δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη θέση σε αυτή τη διαδικασία έχουν τα φρούτα και τα λαχανικά, με τζίρο που φτάνει τα 186 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τη Lidl έναν από τους σημαντικότερους, έστω και έμμεσα, εξαγωγικούς διαύλους του κλάδου. Χαρακτηριστικά, η σειρά Eridanous, που περιλαμβάνει προϊόντα όπως ελαιόλαδο, ελιές και ντολμαδάκια, έχει αποκτήσει σταθερή παρουσία στα ράφια του εξωτερικού, λειτουργώντας ως «πρεσβευτής» της ελληνικής γαστρονομίας. Νεότερες κατηγορίες, όπως η ελληνική τσιπούρα και ο καφές, ενισχύουν περαιτέρω αυτή τη δυναμική.

Αυστηρότεροι όροι για τα φυτοφάρμακα

Πίσω από αυτή την εξαγωγική δραστηριότητα βρίσκεται και ένα αυστηρό πλαίσιο ποιοτικών ελέγχων. Η εταιρεία θέτει όρια για υπολείμματα φυτοφαρμάκων που είναι στο ένα τρίτο των εθνικών επιτρεπτών ορίων, ενώ περιορίζει τον αριθμό των επιτρεπόμενων φυτοφαρμάκων σε κάθε προϊόν σε πέντε. Η πολιτική αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, στοχεύει στη διασφάλιση υψηλότερης ποιότητας και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις διεθνείς αγορές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύνδεσης τοπικής παραγωγής και διεθνούς αγοράς αποτελεί η περίπτωση της εταιρείας Ari Foods. Πρόκειται για μια μεσαία ελληνική επιχείρηση που, αξιοποιώντας το δίκτυο της Lidl, εξάγει πλέον το σύνολο της παραγωγής της σε 29 χώρες. Τα τελευταία οκτώ χρόνια έχει επενδύσει περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας την παραγωγική της βάση και επεκτείνοντας τη διεθνή της παρουσία.

Το Lidl House Athens και η «Δημοκρατική Διατροφική Παιδεία»

Παράλληλα με τη δραστηριότητά της στην αγορά τροφίμων, η Lidl Ελλάς έχει αναπτύξει και πρωτοβουλίες που κινούνται ξεκάθαρα στον χώρο της κοινωνικής συμμετοχής και της διατροφικής εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιείται το Lidl House Athens, ένα project που επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα σε μια εταιρεία λιανικής και τον καταναλωτή, μετατοπίζοντας το βάρος από την απλή εμπορική συναλλαγή στη γνώση και την εμπειρία γύρω από την τροφή.

Το Lidl House Athens στεγάζεται στο ιστορικό Μέγαρο Αρσακείου, στη Στοά Αρσακείου στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα σημείο που συνδέεται διαχρονικά με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Με συνολική έκταση περίπου 600 τετραγωνικών μέτρων, δεν λειτουργεί ως ένα παραδοσιακό εταιρικό showroom, αλλά ως ένας ανοιχτός κόμβος συνάντησης, όπου το brand δεν απευθύνεται μονοδιάστατα στο κοινό, αλλά συμμετέχει σε έναν διάλογο με την κοινωνία. Η βασική ιδέα που το διατρέχει είναι αυτή της «Δημοκρατικής Διατροφικής Παιδείας». Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε δράσεις που είναι ανοιχτές σε όλους χωρίς οικονομική επιβάρυνση και στοχεύουν στην κατανόηση της τροφικής αλυσίδας: από την παραγωγή και την προέλευση των προϊόντων μέχρι τη σχέση τους με την υγεία και το περιβάλλον. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαφύλαξη της ελληνικής γαστρονομικής ταυτότητας, μέσα από την καταγραφή και ανάδειξη τοπικών συνταγών και προϊόντων, με στόχο τη δημιουργία «Εθνικού Αρχείου Γεύσεων».

Στο πλαίσιο των δράσεων του χώρου, πραγματοποιούνται εργαστήρια γεύσης και μαγειρικής, όπου συμμετέχουν επαγγελματίες σεφ, όπως ο Δημοσθένης Μπαλόπουλος, αλλά και θεματικά σεμινάρια που συνδέονται με τη σύγχρονη διατροφή. Ιδιαίτερη θέση έχουν τα προγράμματα που αφορούν τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, με σκοπό την εκπαίδευση του κοινού σε πρακτικές αξιοποίησης υλικών και δημιουργίας συνταγών με στόχο τον περιορισμό του food waste χωρίς απώλεια ποιότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Lidl House δίνει έμφαση και στην εκπαιδευτική διάσταση, μέσα από προγράμματα για παιδιά και σχολικές ομάδες. Εκεί, η έννοια της «Δίκαιης Παραγωγής» παρουσιάζεται με τρόπο απλό και κατανοητό, ώστε οι νεότερες ηλικίες να αντιληφθούν τον κύκλο της τροφής και τον ρόλο που παίζουν οι παραγωγοί πίσω από κάθε προϊόν.

Με στόχο την ένταξη της ελληνικής γαστρονομίας στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Σε πιο στρατηγικό επίπεδο, η πρωτοβουλία συνδέεται και με έναν ευρύτερο πολιτιστικό και θεσμικό διάλογο γύρω από την ελληνική γαστρονομία. Η Lidl Ελλάς έχει ανοίξει τη συζήτηση για την πιθανή ένταξη της ελληνικής γαστρονομίας στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, εντάσσοντας το project σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική ανάδειξης της ελληνικής διατροφικής ταυτότητας.

Μέσα από αυτή τη λογική, το Lidl House φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν «Eθνικό Kόμβο Γαστρονομίας και Διατροφής», όπου θα συναντώνται σεφ, παραγωγοί, ειδικοί διατροφής, αλλά και θεσμικοί φορείς. Στόχος δεν είναι μόνο η παρουσίαση προϊόντων ή ιδεών, αλλά η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου διαλόγου γύρω από τη διατροφή, τη βιωσιμότητα και την πολιτιστική διάσταση της τροφής.

Τελικά, η κεντρική ιδέα που φιλοδοξεί να μεταδώσει το project είναι ότι η σχέση του πολίτη με την τροφή δεν περιορίζεται στην κατανάλωση. Αντίθετα, αφορά την ευρύτερη κατανόηση της προέλευσης, της αξίας και του κόπου που κρύβεται πίσω από κάθε προϊόν. Σε αυτό το πλαίσιο, το Lidl House λειτουργεί ως ένας χώρος όπου η καθημερινή κατανάλωση αποκτά εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτισμική διάσταση.



H Lidl στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

H Lidl θα συμμετάσχει στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026. Την εταιρεία θα εκπροσωπήσει ο κ. Ιωάννης Καρανάτσιος, Chief Merchandising Officer της Lidl Ελλάς και θα συνομιλήσει με τον κ. Αριστοτέλη Ιγνατίδη, CEO της Ari Foods, τον κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης, και την κυρία Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών της διαΝΕΟσις (πάνελ From Field to Global Shelf: Scaling Greek Agri-Food Exports - Παρασκευή 24 Απριλίου, 09:40).

Αντίστοιχα, η κα. Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο Παύλο Πανταζόπουλο για το Lidl House Athens, τον φυσικό χώρο εμπειρίας και σκέψης γύρω από τη γαστρονομία και τη διατροφή, και το πώς τέτοιου είδους επενδύσεις μπορούν να συνεισφέρουν ένα θετικό αποτύπωμα στις σύγχρονες πόλεις. (Συζήτηση: Revitalizing Cities Through Strategic Partnerships, Ημερομηνία: Παρασκευή 24 Απριλίου, 13:35).