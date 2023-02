Grammy 2023: Στα φετινά βραβεία γράφτηκε ιστορία.

Δύο καλλιτέχνες της LGBTQ άνοιξην τον δρόμο για ακόμη περισσότερες μελλοντικές βραβεύσεις.

Η Kim Petras είναι η πρώτη τρανς καλλιτέχνιδα που βραβεύεται όπως και το Sam Smith ο πρώτος non binary καλλιτέχνης που κερδίζουν βραβείο, χάριν στο ντουέτο τους “Unholy”, στην κατηγορία Best Pop Duo/Group Collaboration.

Οι δύο καλλιτέχνες ανέβηκαν μαζί στη σκηνή με την Kim Petras να παίρνει τον λόγο.

«Το Sam ήταν αρκετά γενναιόδωρο να αφήσει εμένα να παραλάβω το βραβείο επειδή είμαι η πρώτη trans γυναίκα που το καταφέρνει. Θέλω απλώς να ευχαριστήσω όλους τους απίστευτους trans θρύλους πριν από εμένα που άνοιξαν όλες αυτές τις πόρτες ώστε να βρεθώ εδώ απόψε».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην παραγωγό Sophie, επίσης υποψήφια για Grammy, που πέθανε το 2020. «Η φίλη μου Sophie μου είχε υποσχεθεί ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο και πάντα πίστευε σε εμένα. Σ’ ευχαριστώ για την έμπνευση. Σε λατρεύω και θα είσαι πάντα στη μουσική μου».

“Sam [Smith] graciously wanted me to accept this award, because I’m the first transgender woman to win this award.” Watch Kim Petras’ acceptance speech from the #Grammys: pic.twitter.com/jQ52Sq0t6f

