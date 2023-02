Bora Bora: Το θρυλικό club άνοιξε το 1982 και έκλεισε το 2022.

Πλέον, αποτελεί παρελθόν καθώς κατεδαφίστηκε μετά από 40 χρόνια, ενώ είχε ήδη κλείσει από τον περασμένο Οκτώβριο.

Τα νέα για την κατεδάφιση του διάσημου club κυκλοφόρησαν πριν από λίγες ημέρες όταν ένας χρήστης του Twitter, ανάρτησε φωτογραφίες από τις εργασίες κατεδάφισης.

Στη θέση της διάσημης πίστας πήραν τα χαλάσματα και οι μπουλντόζες.

The end of an era 😢 #BoraBoraIbiza pic.twitter.com/B1YaQyFMsP

