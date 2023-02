Από το 1199, στα Μίντλαντς της Βρετανίας, παίζεται το Atherstone Ball Game, ένα παιχνίδι δρόμου εξαιρετικής ωμότητας και βίας, για την επίσημη έναρξη της νηστείας.

Κατά τη λεγόμενη Shrove Tuesday ή Pancake Day, μια ημέρα πριν από την Ash Wednesday που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της νηστείας, η χριστιανική εορτή αγγλικανών, λουθηρανών, μεθοδιστών και ρωμαιοκαθολικών ορίζει την εξομολόγηση των πιστών και την κατανάλωση pancakes και γλυκών πριν από τη νηστεία.

Στα Μίντλαντς, ωστόσο, μετά την εξομολόγηση και τη βρώση, το μενού περιέχει και πολύ ξύλο -μπουνιές, κλωτσιές και άλλες υπερβολές βίας, με το κυνηγητό μιας μπάλας.

Στον κεντρικό δρόμο (Long street) του Άθερστον, στις 3 το απόγευμα, πετάνε την μπάλα από ένα μπαλκόνι κάτω από το οποίο έχει συγκεντρωθεί κόσμος -και οταν λέμε «κόσμος» εννοούμε και οικογένειες με μικρά παιδιά. Πριν την μπάλα, βέβαια, από τα μπαλκόνια τους, οι κάτοικοι του Άθερστον πετούν γλυκά με τα μικρά παιδιά από κάτω να τσακώνονται για το ποιο θα προλάβει να μαζέψει τα περισσότερα.

Κάπως έτσι εκπαιδεύονται για την μπάλα και το ξύλο που έχουν να παίξουν μεγαλώνοντας. Νικητής του Atherstone Ball Game είναι αυτός στου οποίου την κατοχή θα βρεθεί η μπάλα στο τέλος του παιχνιδιού. Δύο είναι οι βασικοί κανόνες για τους παίκτες: Να παραμείνουν στον συγκεκριμένο δρόμο και να μην σκοτώσουν κανέναν.

Όπως φαίνεται και από τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέτος, όπως κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του παιχνιδιού υπήρξε απίστευτη βία. Πιθανότατα, η βία είναι και ο λόγος μεγάλης απήχησης του Atherstone Ball Game. Όπως επισημαίνει αρθρογράφος που το παρακολούθησε από κοντά, «υπάρχει κάτι υποσυνείδητα δελεαστικό στον καβγά μέσα σε αυτό το φιλικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον, ανεξάρτητα από το πόσοι διαγωνιζόμενοι σύρονται έξω με μαύρα μάτια, σκισμένα ρούχα και μελανιασμένα μέλη».

Brutal end to Atherstone Ball Game 2023. The last half an hour of the Pancake Day tradition saw punches thrown & a betting shop damaged as teams battled to gain control of an oversized ball. pic.twitter.com/LPMtAUaA1f

— Urban Pictures (@Urban_Pictures) February 21, 2023