Kiss: Όπως αποκάλυψε ο ο μάνατζερ των Kiss, Ντοκ ΜακΓκι στην εκπομπή The Rock Experience with Mike Brunn, προσπαθούσαν χρόνια να κυκλοφορήσει η ταινία με την βιογραφία του ροκ συγκροτήματος.

Τελικά την προώθησή της ανέλαβε το Netflix και θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2024.

«Είναι μια βιογραφική ταινία για τα πρώτα τέσσερα χρόνια των KISS. Τη ξεκινάμε τώρα. Έχουμε ήδη συμφωνήσει, έχουμε σκηνοθέτη. Προχωρά και θα έρθει το 2024 από το Netflix», ανέφερε ο μάνατζερ των Kiss.

Η πρώτη αναφορά στα σχέδια για την βιογραφική ταινία των Kiss είχε γίνει το 2021. Τότε είχε διευκρινιστεί ότι το φιλμ για το θρυλικό ροκ συγκρότημα θα έχει τίτλο «Shout It Out Loud» και ότι θα το σκηνοθετήσει ο Γιοακίμ Ρένινγκ, σκηνοθέτης των ταινιών «Maleficent: Mistress of Evil» και «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales».

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πάντως, ποιοι θα υποδυθούν τα μέλη του συγκροτήματος των Kiss.

Σε προηγούμενη συνέντευξη στο Talking Metal, ο Ντοκ ΜακΓκι είχε εξηγήσει: «Νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ματιά στην ίδρυση των Kiss, τη νοοτροπία του πώς προέκυψαν, την κοινωνική πίεση στην οποία βρίσκονταν όλοι στη δεκαετία του ’60 και του ’70 που έφερε κάποιους όπως τους Kiss στο προσκήνιο. Άρα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι είναι μια ταινία με καλογραμμένο σενάριο. Και ο συνεργάτης μας αυτή τη στιγμή είναι το Netflix. Θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες και μετά στο Netflix».

