Η κίνηση του ναυαγοσώστη να ζητήσει από την αστυνομία να διώξει τη Lotte Mies επειδή έκανε μπάνιο τόπλες στην εσωτερική πισίνα στο Βερολίνο, ήταν η κίνηση που πυροδότησε ακούσια μια αλλαγή κανόνα που θα επέτρεπε σε όλες τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών, την ελευθερία να κάνουν τόπλες ενώ κολυμπούσαν στην πόλη.

Η απόφαση να αλλάξουν οι κανόνες ένδυσης σχετικά με την κολύμβηση στη γερμανική πρωτεύουσα λήφθηκε αφού δύο γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της Mies, υπέβαλαν καταγγελίες ότι τις πέταξαν έξω ή τις απαγόρευσαν από τις πισίνες της πόλης επειδή αρνήθηκαν να καλυφθούν και απαίτησαν τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες όταν κάνουν μπάνιο «oben-ohne» (τόπλες) στις δημόσιες πισίνες της πόλης.

Η 33χρονη Mies, κάτοικος Βερολίνου, υπέβαλε καταγγελία για διακρίσεις τον περασμένο Δεκέμβριο εναντίον μιας εσωτερικής δημόσιας πισίνας στο Kaulsdorf, αφού της απαγόρευσαν να μπει τόπλες. Η 33χρονη είπε ότι έστειλε email εκ των προτέρων και της δόθηκε άδεια να κάνει μπάνιο τόπλες. Ωστόσο, όταν η Mies πήγε τόπλες στην πισίνα, το προσωπικό της ζήτησε να φύγει, μεταδίδει ο Guardian.

Η Mies διαμαρτυρήθηκε ότι οι κανόνες ορίζουν μόνο να φοράει «εμπορικά μαγιό» και πως ενώ αρχικά η αστυνομία και ο ναυαγοσώστης που της έδωσαν το «πράσινο φως» να κολυμπήσει τόπλες της απαγόρευσαν μετά να βρίσκεται στην πισίνα. Η γυναίκα είπε πως ένιωσε ταπεινωμένη καθώς έφευγε και επικοινώνησε με το τμήμα της πόλης για την απόδοση δικαιοσύνης, για τη διαφορετικότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

