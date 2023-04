Το Φάντασμα της Όπερας: Οι θαυμαστές του θρυλικού μιούζικαλ του Άντριου Λόιντ Βέμπερ αποχαιρέτησαν χθες την μακροβιότερη παράσταση του Μπρόντγουεϊ.

Μετά από 35 χρόνια και σχεδόν 14.000 παραστάσεις, το «Φάντασμα της Όπερας» σε κλίμα συγκίνησης έριξε αυλαία, την Κυριακή 16/4, στο Μπρόντγουεϊ.

Σύντομα, οι αφίσες που διαφημίζουν την παράσταση με την εμβληματική μάσκα του Φαντάσματος και ένα μόνο τριαντάφυλλο θα σβηστούν από την Times Square και το Majestic Theater θα μείνει άδειο για πρώτη φορά από τότε που το «Φάντασμα» ξεκίνησε τις παραστάσεις στη Νέα Υόρκη το 1988.

Already wishing you were somehow here again…. pic.twitter.com/bm4LLskmrF

Η διάσημη παράσταση που είναι για πολλούς το έμβλημα των μιούζικαλ, έπεσε «θύμα» των μειωμένων κοινών και της έλλειψης εσόδων μετά και την περίοδο της πανδημίας.

Το τέλος των παραστάσεων είχε ήδη ανακοινωθεί από τον Σεπτέμβριο. Παρότι η αυλαία αναμενόταν εδώ και καιρό, η επαναφορά των θεαμάτων μετά τα lockdown δεν προσέλκυσε επαρκές κοινό, με αποτέλεσμα η παράσταση να μην καλύπτει τα εβδομαδιαία κόστη της.

Η τελευταία παράσταση, η οποία διήρκεσε από τις 17:22 έως τις 19:56 τοπική ώρα, διακόπηκε επανειλημμένα από χειροκροτήματα, όχι μόνο για τους πρωταγωνιστές, αλλά και για τα αγαπημένα σκηνικά, όπως το εμβληματικό μουσικό κουτί με την μαϊμού ή την γόνδολα που κωπηλατούσε μέσα σε μια υπόγεια λίμνη στολισμένη με καντήλια.

A little illumination! Our chandelier rises on Broadway for the final time 🌹 pic.twitter.com/GTmKacZYZO

Μετά την τελευταία αυλαία, οι βοηθοί σκηνοθέτες που έκαναν πραγματικότητα το περίτεχνο θέαμα της παράστασης νύχτα με τη νύχτα, κλήθηκαν στη σκηνή για ένα δυνατό χειροκρότημα, ανέφεραν οι New York Times.

“Brava, brava, bravissima!” 👏🌹 Our #PhantomLondon company would like to wish happy trails to the #PhantomBroadway company for their final performance tonight 🖤 pic.twitter.com/9uqYhX1UrT

