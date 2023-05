Το φετινό Met Gala 2023 ήταν αφιερωμένο στον μεγάλο σχεδιαστή Καρλ Λάγκερφελντ και οι περισσότεροι υιοθέτησαν το look της Choupette.

H εμφάνιση του Τζάρεντ Λέτο ήταν όμως αδιαμφισβήτητα η πιο εντυπωσιακή και αυτή που απεικόνισε κυριολεκτικά την πιο ιδιαίτερη προσκεκλημένη της βραδιάς.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και μουσικός εμφανίστηκε λοιπόν, φορώντας ένα ολόσωμο κοστούμι γάτας, προς τιμήν της Choupette, η οποία ωστόσο δεν εμφανίστηκε στο gala.

Yes… That is Jared Leto at the #MetGala. https://t.co/669Vg8sXDx pic.twitter.com/oj4pOIgl5f

— British Vogue (@BritishVogue) May 1, 2023