Oppenheimer: Η νέα ταινία, που θα δούμε το καλοκαίρι στα Σσινεμά, κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ.

Πρόκειται για τη βιογραφία του φυσικού Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ ή αλλιώς του «πατέρα της ατομικής βόμβας». Η ταινία διαδραματίζεται στην περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Οπενχάιμερ ήταν ένα από τα βασικά πρόσωπα του Σχεδίου Μανχάταν, της προσπάθειας κατασκευής του πρώτου πυρηνικού όπλου στο εργαστήριο Λος Αλαμος στο Νέο Μεξικό.

Στον ρόλο του Οπενχάιμερ βλέπουμε τον Cillian Murphy («Peaky Blinders»).

Η ταινία, που θα συνδυάζει στοιχεία βιογραφίας και θρίλερ, είναι γυρισμένο σε IMAX φιλμ 65mm, με την ιστορία να ακολουθεί τον αινιγματικό άνδρα «ο οποίος πρέπει να ρισκάρει να καταστρέψει τον κόσμο προκειμένου να τον σώσει», όπως αναφέρει η επίσημη περιγραφή.

Το καινούργιο τρέιλερ διάρκειας λίγο παραπάνω από τρία λεπτά, μας δίνει μια πρώτη ματιά σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου που συμμετέχουν στο φιλμ, καθώς και τεράστιες προσωπικότητες όπως ο Αλμπερτ Αϊνστάιν. Όλα οδηγούν στην επαναστατική και τρομακτική δημιουργία της ατομικής βόμβας και των όσων ακολούθησαν τη ρίψη της.

Όπως και στις προηγούμενες του κινηματογραφικές δουλειές, έτσι και εδώ ο Νόλαν χρησιμοποίησε ένα είδος ειδικών εφέ για να κάνει την αναπαράσταση πιο ρεαλιστική. Ο δημοφιλής κινηματογραφιστής εξήγησε ότι απέφυγε τη χρήση CGI για την πυρηνική έκρηξη. Ο γνωστός σκηνοθέτης έχει δηλώσει:

«Αναζητούσαμε τρόπους για το πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά από τα οπτικά στοιχεία του φιλμ πρακτικά, από την αναπαράσταση της κβαντικής δυναμικής και της κβαντικής φυσικής μέχρι την ίδια την πυρηνική δοκιμή Τρίνιτυ (κωδική ονομασία της πρώτης έκρηξης πυρινικού όπλου) και τη δημιουργία του εργαστηρίου Λος Άλαμος»

Εκτός από τη σκηνοθεσία, ο Νόλαν υπογράφει και το σενάριο το οποίο βασίζεται στο – βραβευμένο με Πούλιτζερ – μυθιστόρημα «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» των Κάι Μπερντ και Μάρτιν Τζ. Σέργουιν.

Εκτός από τον Murphy, στο «Oppenheimer» συμμετέχουν και οι: Emily Blunt (Κίτι Οπενχάιμερ), Matt Damon (υποστράτηγος Λέσλι Ρίτσαρντ Γκρόουβς Τζ.), Robert Downey Jr. ως Λιούις Στράους, Jack Quiad ως Ρίτσαρντ Φέινμαν, Gary Oldman ως Πρόεδρος Χάρι Σ. Τρούμαν κ.α.

Το «Oppenheimer», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 21 Ιουλίου του 2023, έχει διάρκεια σχεδόν τριών ωρών γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο project του σκηνοθέτη.

