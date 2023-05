To ιαπωνικό παγωτό byakuya («λευκή νύχτα») είναι το ακριβότερο στον κόσμο καθώς μια μπάλα κοστίζει 880.000 γιεν (5.900 ευρώ), σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες.

Το βασικό του συστατικό είναι λευκή τρούφα από την Άλμπα της Ιταλίας – η καλύτερη περιοχή για το συγκεκριμένο είδος, σύμφωνα με τους γνώστες – και από μόνο του κοστίζει μέχρι 13.500 ευρώ / κιλό.

Η συνταγή περιλαμβάνει επίσης γάλα, αυγά, παρμεζάνα, sake kasu (μια πάστα που προκύπτει από τη διαδικασία ζύμωσης του ποτού σάκε) και βρώσιμα φύλλα χρυσού.

Η λευκή τρούφα, η παρμεζάνα και η πάστα sake kasu είναι τα συστατικά που δίνουν στο παγωτό την ιδιαίτερη γεύση του.

New record: Most expensive ice cream – JP¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan.

The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses 🍨 pic.twitter.com/kaJOACEear

— Guinness World Records (@GWR) May 18, 2023