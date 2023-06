Photo by I Do Nothing But Love on Unsplash

Τα κριτήρια της έρευνας που έκανε πλατφόρμα αποθήκευσης αποσκευών Bounce, είναι το πόσο ευτυχισμένοι νιώθουν οι κάτοικοί τους, σύμφωνα με στοιχεία από την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας, τα ποσοστά εγκληματικότητας αλλά και την αποδοχή της κοινότητας LGBTQ. Παράγοντες όπως τα αξιοθέατα, η αρχιτεκτονική και η γαστρονομία, που είναι σίγουρα σημαντικοί λόγοι για ένα ταξίδι, έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Οι τρεις πρώτες πιο φιλικές πόλεις της Ευρώπης Ζυρίχη Η Ζυρίχη αναδείχθηκε η πιο φιλική πόλη της Ευρώπης. Η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας έχει την υψηλότερο δείκτη ευτυχίας από όλες τις πόλεις που εξέτασε η έρευνα (7,54 στα 10), ενώ μόλις το 13% των επισκεπτών της πόλης ανησυχεί μήπως πέσει θύματα κλοπής. Επιπλέον, η Ζυρίχη ξεχωρίζει ως ένας προορισμός ιδιαίτερα φιλικός προς την κοινότητα LGBTQ. Κοπεγχάγη Η Κοπεγχάγη κατατάσσεται ως η δεύτερη πιο φιλική πόλη της Ευρώπης. Η πρωτεύουσα της Δανίας είναι ένας συναρπαστικός προορισμός για τους τουρίστες λόγω του μοναδικού μείγματος ιστορίας, πολιτισμού και σκανδιναβικής γοητείας. Σύμφωνα με την έρευνα της Bounce, η Κοπεγχάγη είναι μία από τις πιο ασφαλείς πόλεις, με δείκτη εγκληματικότητας και ασφάλειας 26 στα 100. Μόναχο Τρίτο στη λίστα είναι το Μόναχο. Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας και πρωτεύουσα της Βαυαρίας ξεχωρίζει ο ως ο ασφαλέστερος προορισμός από όλες τις πόλεις που εξέτασε η έρευνα. Δείτε το top 10 των πιο φιλικών ευρωπαϊκών προορισμών, σύμφωνα με την έρευνα 1. Ζυρίχη, Ελβετία

2. Κοπεγχάγη, Δανία

3. Μόναχο, Γερμανία

4. Άμστερνταμ, Ολλανδία

5. Βιέννη, Αυστρία

6. Στοκχόλμη, Σουηδία

7. Βερολίνο, Γερμανία

8. Πράγα, Τσεχία

9. Εδιμβούργο, Σκωτία

10. Δουβλίνο, Ιρλανδία