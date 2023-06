Ο πίνακας του Γκούσταβ Κλιμτ «Dame mit Fächer» («Κυρία με Βεντάλια») πουλήθηκε για 85,3 εκατ. λίρες (99,2 εκατ. ευρώ) από τον οίκο Sotheby’s, και έγινε το ακριβότερο έργο τέχνης που έχει πουληθεί σε δημοπρασία στην Ευρώπη.

Το έργο εμφανίστηκε στην αγορά έπειτα από 29 χρόνια και είναι ο τελευταίος πίνακας του σπουδαίου αυστριακού καλλιτέχνη. Οι εκτιμήσεις έφερναν την τιμή του στα 65 εκατ. λίρες, αλλά τις ξεπέρασε κατά πολύ όταν βγήκε σε δημοπρασία την Τρίτη 27 Ιουνίου.

Τέσσερις ενδιαφερόμενοι έδωσαν μάχη που κράτησε 10 λεπτά και τελικά ο πίνακας πουλήθηκε στην συλλέκτρια έργων Τέχνης Πάτι Γουόνγκ, η οποία τον διεκδίκησε για λογαριασμό άγνωστου αγοραστή από το Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με τον Guardian. Η τελική τιμή του πίνακα, στα 99,2 εκατ. ευρώ, ξεπέρασε κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ των 65 εκατ. λιρών που κατείχε το γλυπτό του Αλμπέρτο Τζακομέτι «L’homme qui marche I» («Ο άνθρωπος που περπατά Ι»).

VIDEO: 🇬🇧 Klimt’s last portrait sets European record in £74 mn auction

The last portrait painted by celebrated Austrian symbolist Gustav Klimt has sold in London for £74 million ($94.3 million). “Dame mit Facher” (‘Lady with a Fan’) was found on his easel when he died in 1918 pic.twitter.com/uYog9nV6y9

— AFP News Agency (@AFP) June 28, 2023