Το National Geographic φέρεται να έχει απολύσει τους τελευταίους δημοσιογράφους του προσωπικού του και δεν θα πωλείται πλέον στα περίπτερα των ΗΠΑ.

Από τις απολύσεις επηρεάζονται 19 συντάκτες, ανέφερε η Washington Post και αρκετοί υπάλληλοι επιβεβαίωσαν την είδηση στο Twitter.

«Ήμουν τόσο τυχερός. Δούλεψα με απίστευτους δημοσιογράφους και είπα σημαντικές, παγκόσμιες ιστορίες. Ήταν τιμή μου» έγραψε στο Twitter ο Craig Welch, ένας από τους πρώην πλέον ανώτερους συντάκτες του National Geographic.

Ο δημοσιογράφος Doug Main δήλωσε στο Twitter την Τρίτη: «Το National Geographic απολύει τους μόνιμους συγγραφείς του, συμπεριλαμβανομένου εμού».

Η μελλοντική συντακτική εργασία του οργανισμού θα γίνεται αντ’ αυτού από ανεξάρτητους συγγραφείς και τους λίγους συντάκτες που έχουν απομείνει στο προσωπικό, ανέφερε η Post. Το National Geographic δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, ότι ορισμένοι συγγραφείς θα παραμείνουν στο προσωπικό.

Στο πλαίσιο των μέτρων περικοπής δαπανών που έχει θεσπίσει η μητρική εταιρεία της έκδοσης, η Disney, το περιοδικό, με το αξιομνημόνευτο κίτρινο περίγραμμα, δεν θα διατίθεται πλέον στα περίπτερα στις ΗΠΑ από το επόμενο έτος, ανέφερε η εφημερίδα.

Το έντυπο, το οποίο καταγράφει τον φυσικό κόσμο και την παγκόσμια ανθρωπότητα για πάνω από έναν αιώνα, δήλωσε στο CNN σε ανακοίνωσή του ότι θα συνεχίσει να εκδίδει μηνιαία τεύχη.

«Οι αλλαγές στο προσωπικό δεν θα αλλάξουν την ικανότητά μας να κάνουμε αυτή τη δουλειά, αλλά μάλλον θα μας δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία για να αφηγηθούμε διαφορετικές ιστορίες και να συναντήσουμε το κοινό μας εκεί που βρίσκεται στις πολλές πλατφόρμες μας» δήλωσε ο εκπρόσωπος στο πρακτορείο.

«Οποιοσδήποτε υπαινιγμός ότι οι πρόσφατες αλλαγές θα επηρεάσουν αρνητικά το περιοδικό ή την ποιότητα της αφήγησής μας, είναι απλώς λανθασμένος».

Το National Geographic δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα της Guardian για σχολιασμό.

My new National Geographic just arrived, which includes my latest feature—my 16th, and my last as a senior writer.

NatGeo is laying off all of its staff writers.

I’ve been so lucky. I got to work w/incredible journalists and tell important, global stories. It’s been an honor. pic.twitter.com/VOt6KydD5Z

— Craig Welch (@CraigAWelch) June 28, 2023