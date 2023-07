National Portrait Gallery: Σαράντα πέντε πορτρέτα που «αναπαριστούν κάθε γυναίκα» καλύπτουν τις νέες θύρες της NPG στο Λονδίνο.

Σχεδιασμένα στο χέρι από τη Βρετανή καλλιτέχνιδα Tracey Emin και χυτεμένα σε μπρούντζο, το «The Doors» αποκαλύφθηκε ενόψει των εγκαινίων της ανακαινισμένης, μετά από εργασίες τριών χρόνων και κόστος 52 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας, NPG.

Στο σύνολό τους, τα γυναικεία πορτρέτα αντισταθμίζουν τα γλυπτά στην πρόσοψη του μουσείου στα οποία απεικονίζονται εξέχουσες ανδρικές φιγούρες της ιστορίας.

Just unveiled, 45 portraits that ‘represent every woman’ on three new entrance doors at the National Portrait Gallery (NPG), London. Hand drawn by British artist #TraceyEmin and cast in bronze, The Doors (2023)#WomensArt pic.twitter.com/uwmK6qQ1sf

