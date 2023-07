Ο καύσωνας οδήγησε και στην αλλαγή της ώρας στην εμφάνιση των Guns N’ Roses.

Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια εταιρεία, λόγω του καύσωνα που θα συνεχίσει να πλήττει την Ελλάδα και τις επόμενες ημέρες. Έτσι, η μπάντα αντί για τις 20.00 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο, θα ανέβει στη σκηνή στις 20.30.

Οι πόρτες για τους θεατές θα ανοίξουν στις 17:00, οι The Last Internationale, η μπάντα που θα πλαισιώσει ως opening act τους Guns N’ Roses, θα βγουν στις 19:00 ενώ οι Guns N’ Roses θα εμφανιστούν στις 20:30.

Οι διοργανωτές συστήνουν στους θεατές :«Βάλτε αντηλιακό, ντυθείτε ελαφρά, μείνετε ενυδατωμένοι και… ετοιμαστείτε για μια ροκ βραδιά που θα γράψει ιστορία!»

Το μήνυμα τους από Βουδαπέστη

Οι Guns N’ Roses παραμένουν το πιο δυναμικό, «επικίνδυνο» και επιδραστικό rock αμερικανικό συγκρότημα στην ιστορία έως σήμερα.

Ενσωματωμένο στην pop κουλτούρα, το album-ορόσημο Appetite For Destruction, με τις θριαμβευτικές πωλήσεις του 1987, ξεχωρίζει ως το «ντεπούτο album με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ» καθώς και ως το «11ο album όλων των εποχών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ», ενώ η περιοδεία “Not In This Lifetime…” (2016-2019) κατατάχθηκε ως η «τέταρτη υψηλότερη, σε εισπράξεις, συναυλία στην ιστορία της μουσικής».

Πριν την Αθήνα, τελευταίος σταθμός της περιοδείας τους ήταν η Βουδαπέστη, όπου συγκλόνισαν τους θεατές και μετά το τέλος της συναυλίας έστειλα τον μήνυμα του ότι έρχονται Ελλάδα.



