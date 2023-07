Oppenheimer: Φαίνεται πως ακόμη και ο πιο τελειομανής σκηνοθέτης μπορεί να κάνει λάθος.

Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία του πατέρα της ατομικής βόμβας.

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης είναι γνωστός για την προσοχή στη λεπτομέρεια, μέσα από μεγάλες παραγωγές όπως τα «Σκοτεινός Ιππότης», «Interstellar» και «Inception».

Ωστόσο, στο «Oppenheimer» του ξέφυγε κάτι, που φαίνεται ότι εντόπισαν οι πιο παρατηρητικοί θεατές.

Το φιλμ με τον Κίλιαν Μέρφι στον πρωταγωνιστικό ρόλο, παρουσιάζει την εξέλιξη της ιστορίας μέσα από διάφορες σημαντικές στιγμές.

Σε μια σκηνή όπου ο Οπενχάιμερ βρίσκεται ανάμεσα σε ένα πλήθος θεατών, οι οποίοι κρατούν σημαιάκια των ΗΠΑ οι θεατές παρατήρησαν μια ιστορική ανακρίβεια της ταινίας.

Σύμφωνα με αυτούς, τα σημαιάκια απεικονίζουν μια σημαία που εκείνη την εποχή δεν υπήρχε. Η συγκεκριμένη σκηνή σύμφωνα με όσους είδανε την ταινία λαμβάνει χώρα στο 1945.

Just noticed. In #OPPENHEIMER these flags have 50 stars. In 1945 there was only 48 states. THROW THE ENTIRE MOVIE AWAY 🚮🚮. Nolan blew it !!!!!! Who lied and said this dude strives for accuracy⁉️ pic.twitter.com/mJmtwj1PMg

— Michael A. 🐺 (@WolffintheWild) July 23, 2023