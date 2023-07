Μέλη και φίλοι των Rolling Stones ευχήθηκαν Happy Birthday στον τραγουδιστή Μικ Τζάγκερ, που σήμερα κλείνει τα 80 του χρόνια και παραμένει σε άριστη φόρμα.

«Χαρούμενα 80ά γενέθλια, Μικ Τζάγκερ» έγραψε ο Ρόνι Γουντ, κιθαρίστας , ανεβάζοντας φωτογραφίες του τραγουδιστή στο Instagram.

«Να έχει μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή» του ευχήθηκε ο Άλφρεντ Μίλινγκτον, ένας 75χρονος fun που πήγε στην μπουτίκ των Rolling Stones στο κέντρο του Λονδίνου. «Ο Μικ ήταν η καρδιά (του συγκροτήματος) και μου έμαθε το πραγματικό νόημα της ροκ» πρόσθεσε.

«Σ’ ευχαριστούμε για τη μουσική σου» είπε από την πλευρά του ο 19χρονος Τζακ Γκριν, ένας θαυμαστής της νέας γενιάς. «Είμαι fun από τα 11 μου (…) ο πατέρας μου είχε πάντα τους δίσκους τους στο αυτοκίνητο, έτσι έμαθα να τους αγαπώ» πρόσθεσε.

Ο Κιθ Ρίτσαρντς, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο παίζει πιάνο και εύχεται στον παιδικό του φίλο, που είναι μεγαλύτερός του κατά πέντε μήνες. «Ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε, σου εύχομαι χαρούμενα γενέθλια, Μικ» ακούγεται να λέει χαμογελώντας ο Ρίτσαρντς.

Happy Birthday, Mick.

Long may we keep saying this to each other, Happy 80th!

Love, Keith @MickJagger pic.twitter.com/g86Zy8wpZC

— Keith Richards (@officialKeef) July 26, 2023