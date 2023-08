Φρενίτιδα επικρατεί με την «Barbie», μετά και την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η ταινία με την διάσημη κούκλα. Κατά την διάρκεια της κυκλοφορίας της διατίθενται στα καταστήματα διάφορες Barbie, διαφορικών επαγγελμάτων και φυλών.

Στη χώραν μας το 1985 κυκλοφόρησε η κούκλα που φορά παραδοσιακή ενδυμασία και έχει καστανά μαλλιά. Στην συσκευασία απεικονίζεται, μεταξύ άλλων, ο Δούρειος Ίππος, η Ακρόπολη και ο χάρτης της Ελλάδας.

Η συσκευασία περιέχει περιγραφή της Ελλάδας με αναφορά πως οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε χωριά. Ο δημιουργός της Barbie έγραφε για την Αρχαία Ελλάδα, την ελληνική σημαία, αλλά και τα… πανηγύρια.

H περιγραφή στην συσκευασία της Ελληνίδας Barbie:

«Η χώρα μου είναι σχεδόν περικυκλωμένη από την βαθιά και γαλάζια Μεσόγειο Θάλασσα. Είναι μια πανέμορφη χώρα με βουνά, χερσονήσους και νησιά στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Το ψηλότερο βουνό είναι ο Όλυμπος, που οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ήταν η κατοικία των θεών.

Υπάρχουν πολλές ιστορίες για τους αρχαίους Έλληνες. Η πιο γνωστή είναι ο Τρωικός Πόλεμος, που τον κέρδισαν οι Έλληνες κρυμμένοι σε ένα μεγάλο ξύλινο άλογο. Οι αρχαίοι Έλληνες αρίστευσαν στις επιστήμες, την φιλοσοφία και όλες τις τέχνες. Πολλά από τα αγγεία και τα αγάλματα που έφτιαξαν είναι ακόμα αντικείμενα θαυμασμού.

Στην Αθήνα, την πρωτεύουσά μας, μπορείτε να δείτε τα ερείπια του Παρθενώνα, ενός ναού που φτιάχτηκε για την θεά Αθηνά. Ένα ακόμη πολύ γνωστό μέρος είναι η αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε χωριά. Τα χωριά είναι μικρά και εκεί καλλιεργούνται βαμβάκι, σιτάρι, σταφύλια, ελιές και λεμόνια. Η σύνδεση μεταξύ των πόλεων είναι δύσκολη λόγω των βουνών, και πολλά μέρη της Ελλάδας είναι προσβάσιμα μόνο με γαϊδουράκια.

Η σημαία μας έχει έναν λευκό σταυρό, που συμβολίζει την κύρια θρησκεία μας, την ελληνική ορθόδοξη πίστη. Στα ορθόδοξα πανηγύρια μας απολαμβάνουμε φαγητό, κρασί και χορό. Συχνά χορεύουμε ο ένας δίπλα στον άλλον, κρατώντας χέρια. Τα κύρια πιάτα είναι το ψητό αρνί, οι ντολμάδες (γεμιστά αμπελόφυλλα) και ο μουσακάς (μελιτζάνα με κιμά).

Ξέρω ότι θα σας αρέσει η χώρα μου. Είμαστε πολύ φιλικοί και φιλόξενοι προς τους ξένους. Προσπαθήστε να προφέρετε αυτές τις ελληνικές λέξεις, μετά ελάτε για επίσκεψη!».

Η συσκευασία διαθέτει και μετάφραση καθημερινών λέξεων από τα αγγλικά στα ελληνικά:

Hello: Γεια σου

Goodbye: Αντίο

Good morning: Καλημέρα

Good night: Καληνύχτα

Thank you: Ευχαριστώ

You ‘re welcome: Παρακαλώ

Father: Πατέρα

Mother: Μητέρα

Για όσους την έχουν αποκτήσει στα παιδικά τους χρόνια ήρθε η ώρα να την… ξεσκονίσουν, ενώ όσοι θέλουν να την αγοράσουν μπορεί να κάνουν την Ελληνίδα «Barbie» δική τους ή μέσω e-bay ή από κάποιον συλλέκτη.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις