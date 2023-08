Η λίστα δεν προκαλεί μεγάλες εκπλήξεις, όσον αφορά στις πρώτες θέσεις με τη δημοφιλή ιταλική πίτσα, να «κλέβει» την πρωτιά από το επίσης αγαπητό hamburger.

Η μεγάλη ανατροπή έρχεται όμως, στην 37η θέση με τον «ελληνικό» μουσακά που η λίστα αναφέρει ως τουρκικό!

Πάντως ο ελληνικός γύρος κατακτά περήφανα την πέμπτη θέση, πίσω από το το τούρκικο ντονέρ.

The most famous foods around the world:

🇮🇹 Pizza 🍕

🇹🇷 Doner Kebab 🥙

🇺🇸 Hamburger 🍔

🇪🇬 Falafel 🧆

🇬🇷 Gyro 🥙

🇮🇱 Hummus

🇷🇺 Caviar

🇨🇳 Pecking duck

🇨🇳 Dim Sum

🇮🇹 Spaghetti 🍝

🇮🇹 Lasagne

🇮🇳 Biryani rice 🍚

🇮🇳 Thali

🇮🇳 Chicken Tandorri

🇪🇸 Paella 🥘

🇫🇷 Escargots De…

