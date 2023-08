Η διοργάνωση «Tomatina» πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια φορά στην πόλη Μπουνόλ και προσέφερε εκπληκτικές εικόνες, καθώς αποτελεί τον ετήσιο ντοματοπόλεμο που διεξάγεται στην Ισπανία.

Έλαβαν μέρος περίπου 15.000 άτομα, ενώ φορτηγά με εργαζομένους άφησαν 120 τόνους ώριμων ντομάτων στους δρόμους, προκειμένου να υπάρχει «αρκετό υλικό» για την παραδοσιακή μάχη Tomatina.

