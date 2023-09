Το Gynarchy, είναι η πρώτη ψηφιακή σειρά για το Tik Tok και το Instagram της Κέλλυ Σαρρή που βραβεύτηκε από τη Διεθνή Ακαδημία Ψηφιακών Τεχνών και Επιστημών στα φετινά Webby και από τα βραβεία Tellys.

Η Κέλλυ Σαρρή, που υπογράφει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή της ψηφιακής σειράς Gynarchy (=Γυναικοκρατία) έλαβε τιμητική διάκριση στα 27α βραβεία Webby και το Bronze βραβείο στα 44α Ετήσια Βραβεία Telly. Ανάμεσα στους νικητές των βραβείων Webby και η Marvel Entertainment.

Η web series Gynarchy είναι ένα μινιμαλιστικό, δυστοπικό, πειραματικό παραμύθι μιας οικογένειας γυναικών τριών γενεών η οποία ζει ειρηνικά σε μια αποικία αποτελούμενη αποκλειστικά από γυναίκες. Η γαλήνη τους διακόπτεται όταν έρχονται αντιμέτωπες με μια ομάδα γυναικών αυτοαποκαλούμενες «Ιππότισσες», οι οποίες έχουν φυλακίσει τους μοναδικούς εν ζωή άντρες. Πρόκειται για μια ιστορία εκτός των συνηθισμένων προδιαγραφών, αυτή της πριγκίπισσας που σώζει τον πρίγκιπα σε μια δυστοπική, φουτουριστική, παραμυθένια μορφή. Βαθιά εμπνευσμένο από γυναικοκρατούμενες κοινωνίες, όπως αυτή των μελισσών. Πρόκειται για την πρώτη σειρά δημιουργημένη και προωθημένη μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Τα γυρίσματα έγιναν στο Λος Άντζελες τον Ιούλιο του 2022 και κυκλοφόρησε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 στις επίσημες σελίδες της σειράς @gynarchyseries και @gynarchyseries.

Την διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει η διακεκριμένη με Βραβείο Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου Καλύτερου κινηματογραφιστή, Adriana Serrato. Επίσης μέλος των συντελεστών του camera crew ήταν και ο Ελληνοαμερικανικής καταγωγής Tom Seymour γνωστός για τα special effects που έχει κάνει για ταινίες όπως ο Τιτανικός, οι Πειρατές της Καραϊβικής και Godzila. Συμμετέχουν επίσης οι ηθοποιοί, Sendy Aguilar, Zaya May, Majesty Samuelu, και ο ελληνικής καταγωγής αμερικανός ηθοποιός και κινηματογραφιστής AJ Lovelace.

Χαρακτηρισμένα ως το «πιο διακεκριμένο βραβείο του διαδικτύου» από την εφημερίδα των New York Times, τα Βραβεία Webby, που παρουσιάζονται από τη Διεθνή Ακαδημία Ψηφιακών Τεχνών και Επιστημών (IADAS), είναι ο ηγετικός διεθνής οργανισμός βραβείων που τιμά την ποιότητα στο διαδίκτυο. Η IADAS, που διορίζει και επιλέγει τους νικητές των Βραβείων Webby, συγκροτούνται από ειδικούς του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των Questlove, DJ και παραγωγό, Tan France, Σχεδιαστή Μόδας & Συγγραφέας, Natalie Guzman, Co-President & CMO, Savage X Fenty, Werner Vogels CTO, Amazon, Quinta Brunson, βραβευμένη με Emmy σεναριογράφος, σκηνοθέτης και ηθοποιός, Ziwe Fumudoh, Κωμικός και Συγγραφέας, LeVar Burton, Ηθοποιός, Παρουσιαστής Podcast και Τηλεοπτικός Παρουσιαστής, Takashi Murakami, Καλλιτέχνης, και πολλοί ακόμη. «Τα τιμώμενα άτομα όπως η Κέλλυ Σαρρή θέτουν τα πρότυπα για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στεπίτευγμα να επιλέγουμε ανάμεσα στους καλύτερους από τις σχεδόν 14.000 συμμετοχές που λάβαμε ο Διαδίκτυο», δήλωσε η Claire Graves, Πρόεδρος των The Webby Awards. «Είναι απίστευτο φέτος». Στους νικητές των Webby ανα τα χρόνια διεξαγωγής του συμπεριλαμβάνονται και καλλιτέχνες όπως SZA, Drew Barrymore, Will Smith και εταιρείες όπως Netflix, Disney, HBO, Fox και πολλοί άλλοι.

Επίσης, τα Βραβεία Telly τιμούν την αριστεία σε βίντεο και τηλεόραση σε όλες τις οθόνες και κρίνονται από διακεκριμένους ειδικούς από πλατφόρμες βίντεο, τηλεόραση, δίκτυα, εταιρείες παραγωγής α συντελεστών προετοιμάζονται για γύρισμα συμπεριλαμβανομένων των Adobe, BBC World Service, Netflix, Dow Jones, Complex Networks, Jennifer Garner, A&E Networks, Hearst Media, Nickelodeon, National Geographic Society, ESPN Films, RYOT, Partizan και Vimeo. Στους νικητές των Tellys ανα τα χρόνια διεξαγωγής του συμπεριλαμβάνονται και καλλιτέχνες όπως SZA, Drew Barrymore, Will Smith και εταιρείες όπως Warner Bros, AlJazeera, PBS και πολλοί άλλοι. «Το διαμέτρημα της δουλειάς αυτή τη σεζόν από δημιουργούς όπως η Κέλλυ Σαρρή αντικατοπτρίζει πραγματικά το θέμα του να διαπρέπεις και να ξεχωρίζεις», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια των διακεκριμένων βραβείων Tellys, Sabrina Dridje. «Ο κλάδος μας πειραματίζεται με νέες τεχνολογίες όπως ποτέ άλλοτε, δημιουργώντας πραγματικά συναρπαστικές ιστορίες που εστιάζουν την προσοχή σε μερικά από τα πιο επείγοντα ζητήματα του πλανήτη όπου εταιρείες διαφορετικού βελινεκούς στρέφονται σε πιο βιώσιμες πρακτικές για να σπάσουν τον κύκλο των προηγούμενων διαδικασιών παραγωγής».

«Αυτή η σειρά σημαίνει πολλά για μένα σε τόσα πολλά επίπεδα και είμαι απόλυτα ενθουσιασμένη που τη βλέπω να αναγνωρίζεται. Αποφάσισα να ακολουθήσω μια διαφορετική δίοδο διανομής δημιουργώντας και κυκλοφορώντας την σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Παρατήρησα ότι δεν υπήρχαν άλλες αφηγηματικές σειρές στο Iνσταγκραμ και το TikTok, οπότε σκέφτηκα, γιατί να μην το δημιουργήσω αποκλειστικά για αυτές τις πλατφόρμες; Πρόκειται για μια ιστορία που αφορά την εμπειρία των γυναικών σε ένα μετα-αποκαλυπτικό περιβάλλον σκηνοθετημένο μ’ ένα πιο πειραματικό τρόπο βασιζόμενο στο voice over. Επόμενο βήμα είναι να γίνει διασκευή της σειράς για τηλεόραση και graphic novel».

Ποια είναι η Κέλλυ Σαρρή

Η Κέλλυ Σαρρή είναι βραβευμένη σκηνοθέτης και παραγωγός που ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες τα τελευταία 8 χρόνια. Είναι απόφοιτος της Σχολής Κινηματογράφου του ΑΠΘ και του Loyola Marymount του Λος Άντζελες. Τα έργα της έχουν ως βασικό συντελεστή την πολυπλοκότητα και την ποικιλία της κοινωνίας μας. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για ιστορίες που αμφισβητούν τα ήδη στερεοτυπικά πρότυπα του γυναικείου φύλου, προωθούν την υπεράσπιση του κλίματος και εξερευνούν πολυπολιτισμικές διασταυρώσεις. Ο τρόπος σκηνοθετικής της προσέγγισης βασίζεται βαθιά στην ενσυναίσθηση, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον που δίνει προτεραιότητα στην ανθρωπιά και την ευημερία των συνεργατών της.

Επιπλέον, ένας προσωπικός της στόχος είναι με ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον επιδιώκει να διασφαλίζει ότι η δημιουργική διαδικασία σέβεται τον πλανήτη μας. Η Κέλλυ έχει επίσης σκηνοθετήσει βίντεοκλίπς για διάσημους καλλιτέχνες όπως η διάσημη Τik Τoker, Kyla Imani και η ελληνοαμερικανικής καταγωγής τραγουδοποιός, Georgia Water. Οι ταινίες της έχουν αποσπάσει βραβεία σε διακεκριμένα φεστιβάλ κινηματογράφου διεθνώς όπως το Top Indie Film Awards and Impact Doc Awards and London Independent Film Awards. Με μεγάλη εμπειρία επίσης στο post production, έχει εργαστεί με τη DC Comics και Warner Brothers για ψηφιακές σειρές του Μπάτμαν και έχει μοντάρει βιντεοκλίπ σπουδαίων καλλιτεχνών της αμερικανικής μουσικής σκηνής όπως η Rico Nasty.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις