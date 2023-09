Το Burger Fest Vol 9, είναι ένα σωστό πανεψηστήμιο με ζουμερά burgers και παγωμένη μπύρα, που σίγουρα πρέπει να περάσεις.

Το Burger Fest, το πρώτο και μεγαλύτερο food festival στην Ελλάδα αφιερωμένο στο burger, επιστρέφει για ένατη φορά για δύο ζουμερά και γευστικά τετραήμερα!

Πάνω από 15 burger houses, γλυκές λιχουδιές και κοκτέιλ σε περιμένουν στο Αμαξοστάσιο από τις 21-24/9 & 28-01/10 για μια εμπειρία γεμάτη διασκεδαστικές δράσεις όπως challenges, cook-off battles, games, photo opportunities και όπως πάντα εκρηκτικά live music acts.

Τo Burger Fest επιστρέφει στην καρδιά της πόλης, έχοντας έναν πολύ σημαντικό σκοπό, να σου δώσει το πτυχίο σου με Άριστα! Είσαι έτοιμος να μάθεις, όχι μόνο να τρως, αλλά και να ψήνεις;

Μια σειρά από burger houses, θα σε μυήσουν στην Τέχνη του burger, ανάμεσα στα οποία τα Caprus, Comet Street Gourmet Athens, Hurry Up Street Food Resto, Melt burgers, PAX Burgers, RAW Street Burger, RnD Burgers, Sam Burgers, Smash’n Bun, Tarantino Burgers Athens, The Smashers Burgers, Tsiken The Van και Tyson αλλά και… More to come!

Παράλληλα, γλυκές λιχουδιές από τα SweetSpoon Athens, Zuccherino και Λουκουμάδες “Μποέμ” θα δώσουν μια γλυκιά νότα, στις ήδη πολλές που θα έχεις τη χαρά να απολαύσεις έχοντας στα πόδια σου ένα εντυπωσιακό μουσικό line up με DJ Sets και Live Acts, όπως οι Stereo MCs, ο Εισβολέας, οι Alcatrash, Yucatan και πολλοί άλλοι, που θα σε ξεσηκώσουν σε έναν ακούραστο συναυλιακό ρυθμό.

Οι επισκέπτες θα έχουν φέτος τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στα πιο διασκεδαστικά masterclasses. Έτσι, σε συνεργασία με τη Weber, κάθε απόγευμα καταξιωμένοι Grill Masters, όπως ο Τίμος Ζαχαράτος, θα είναι εκεί για να σε μυήσουν στην Τέχνη του πιο ζουμερού ψησίματος και να μοιραστούν τα μυστικά τους με κάθε επίδοξο ψήστη!

21-24 Σεπτεμβρίου και 28-1 Οκτωβρίου στο Αμαξοστάσιο στο Γκάζι.

