Παρίσι: Η Βασίλισσα και η Πρώτη Κυρία δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στη θέα του άδειου τραπεζιού πινγκ πονγκ και έτσι πήραν τις ρακέτες τους και άρχισαν να παίζουν.

Η Βασίλισσα Καμίλα και η Μπριζίτ Μακρόν κατά την επίσκεψη τους στο χωριό του Παγκοσμίου Κυπέλου Ράγκμπι, Σεν Ντενί στο Παρίσι, βλέποντας ένα τραπέζι του πινγκ πονγκ αποφάσισαν να αναμετρηθούν μπροστά στο έκπληκτο κοινό.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίωτεο από τους παρευρισκόμενους οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν καθώς και οι δυο τους φαίνεται πως γνωρίζουν το άθλημα.

Watch: The Queen and Madame Macron play table tennis in Saint-Denis, the home of the Rugby World Cup village

They seem to be getting on well! #StateVisitFrance 🇫🇷🇬🇧 pic.twitter.com/qIkuiLppUJ

