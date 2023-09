Οι εργαζόμενοι να απεργήσουν σήμερα Παρασκευή, ημέρα κυκλοφορίας του νέου iPhone 15 στη Γαλλία διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες εργασίας τους αλλά και μισθολογικά αιτήματα.

Αυτός είναι ο τελευταίος πονοκέφαλος για τον τεχνολογικό γίγαντα στη Γαλλία αφότου υποχρεώθηκε να σταματήσει να πουλάει το μοντέλο του iPhone 12 νωρίτερα μέσα στο μήνα γιατί οι αρμόδιες αρχές έκριναν ότι παραβιάζει τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία.

WATCH: Workers at Apple’s stores in France have called for a strike demanding better pay and working conditions https://t.co/riwwnlrHHT pic.twitter.com/TytJiXOtnb

— Reuters Business (@ReutersBiz) September 20, 2023