Την άποψή του για τις ταινίες της Marvel εξέφρασε ο Μάρτιν Σκορσέζε. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, ο οποίος προωθεί τη νέα του ταινία «Killers of the Flower Moon» – είχε απασχολήσει και παλαιότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν είπε ότι οι ταινίες της Marvel «δεν είναι κινηματογράφος».

Ο Μάρτιν Σκορσέζε μίλησε για τη βιομηχανία ψυχαγωγίας των κόμικς σε νέα συνέντευξή του στο GQ αναφέροντας ότι οι συγκεκριμένες ταινίες « αποτελούν κίνδυνο για τον πολιτισμό μας». Επιπλέον τόνισε ότι «Θα υπάρξουν γενιές τώρα που θα νομίζουν ότι οι ταινίες είναι μόνο αυτές – ότι αυτό σημαίνει ταινίες… το πιστεύουν ήδη» και πρόσθεσε: «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντεπιτεθούμε πιο δυνατά. Πρέπει να ξεκινήσει από τη βάση και από τους δημιουργούς ταινιών…. Πρέπει να διασώσουμε τον κινηματογράφο».

Ο Σκορσέζε είπε ότι ο κινηματογράφος θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, δεν πρέπει να είναι μόνον σοβαρός – για παράδειγμα η ταινία «Some Like It Hot» είναι σινεμά.

Ωστόσο, ο δημιουργός ταινιών πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι το κατασκευασμένο περιεχόμενο δεν είναι πραγματικό σινεμά».

«Αυτό που εννοώ είναι ότι, είναι κατασκευασμένο περιεχόμενο. Είναι σχεδόν σαν να κάνει η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) μια ταινία. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχετε απίστευτους σκηνοθέτες και ανθρώπους ειδικών εφέ που κάνουν όμορφα έργα τέχνης. Τι σημαίνει όμως; Τι κάνουν αυτές οι ταινίες, τι θα σας δώσουν; Εκτός από ένα είδος κατανάλωσης και στη συνέχεια διαγραφής από το μυαλό σου, απ΄ολόκληρο το σώμα σου. Τι σου δίνουν λοιπόν;»

Ο Σκορσέζε δεν είναι «Λουδίτης ή τεχνοφοβικός» δήλωσε ο δημοσιογράφος του περιοδικού προσθέτοντας ότι ο σκηνοθέτης είναι ενθουσιασμένος με την ταινία «Avatar: The Way of Water», με το 3D και το IMAX και τους επίσημους και τεχνολογικούς πειραματισμούς, όπως οποιοσδήποτε άλλος

