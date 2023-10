Το θρυλικό συγκρότημα των U2 εγκαινίασε τη νέα μουσική σκηνή σε ένα εντυπωσιακό live.

Πρόκειται για τη Σφαίρα που βρίσκεται στο Λας Βέγκας, ένα project $2.3 δισ. και εγκαινιάστηκε από το μουσικό συγκρότημα δείχνοντας τον δρόμο για τη νέα εποχή των live shows.

Ένας γιγάντιος χώρος μουσικής και ψυχαγωγίας αλλά το κύριο χαρακτηριστικό που αποτελείται από περίπου 1,2 εκατομμύρια λυχνίες LED. Κάθε «κουτί» περιέχει 48 μεμονωμένες διόδους LED, με κάθε δίοδο να μπορεί να εμφανίζει 256 εκατομμύρια διαφορετικά χρώματα.

U2 opened the $2.3 billion Las Vegas Sphere last night and the visuals are incredible 🤯 pic.twitter.com/szKa5DobRd

Πλέον η Σφαίρα αποτελεί από μόνη της έναν πολύ καλό λόγο για να επισκεφθείς το Las Vegas.

Για τους U2, τo να εγκαινιάσουν το παραπάνω project ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να ξανασυστηθούν στο κοινό. Ο ήχος ήταν πεντακάθαρος και 18.600 άτομα άκουσαν την εμβληματική, πια, μπάντα, βλέποντας εικόνες σε ανάλυση 16Κ. Κανείς δεν το περίμενε, όταν μπήκε στο venue. Με τις οθόνες του σβηστές, μοιάζει με ένα τεράστιο σινεμά.

Οι εικόνες μοιάζουν βγαλμένες από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

This is inside the Sphere in Las Vegas.

This may be the most insane concert venue ever built pic.twitter.com/We3pcO3lEX

— Alex Cohen (@anothercohen) September 30, 2023