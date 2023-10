Η ιστορία του Ντέιβιντ Μπέκαμ σε τέσσερα ωριαία επεισόδια, κυκλοφόρησε σήμερα Τετάρτη 4/10, στο Netflix.

Στο ντοκιμαντέρ ο θεατής έχει την ευκαιρία να δει εικόνες από την ιστορία του διάσημου Άγγλου, ο οποίος κατά γενική ομολογία διέθετε ένα από τα καλύτερα «δεξιά πόδια» στα χρονικά της «στρογγυλής Θεάς». Παράλληλα, ίσως και άθελα του, ο Μπέκαμ υπήρξε σύμβολο του σεξ στην δεκαετία του 2000, ενώ η οικογένεια που δημιούργησε με την Βικτώρια Ανταμς, αποτέλεσε και αποτελεί διαρκή «στόχο» των απανταχού παπαράτσι.

Ο σκηνοθέτης, Φίσερ Στίβενς επιλέγει να αρχίσει την ταινία του με τον οικείο Ντέιβιντ Μπέκαμ, που έχει αποσυρθεί από τον χώρο, αλλά παραμένει στο ποδόσφαιρο ως επιχειρηματίας. Ο «Becks» εμφανίζεται ντυμένος μελισσοκόμος σε ένα από τα σπίτια του στην αγγλική ύπαιθρο, δοκιμάζοντας το μέλι του: «Θα ήθελα να το ονομάσω Golden Bees, αλλά η Βικτώρια προτιμά το ‘D.B’ sticky stuff».

Και η σειρά ολοκληρώνεται γύρω από το μπάρμπεκιου, με μουσική και έναν αγώνα ποδοσφαίρου, περιτριγυρισμένος από την γυναίκα και τα παιδιά του, όπως όλοι οι άλλοι παρευρισκόμενοι. Ενδιάμεσα η «δίνη» των μέσων ενημέρωσης κυριεύει τις ζωές των Μπέκαμ και όχι μόνο του Ντέιβιντ.

