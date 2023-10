Η Βαβυλωνιακή πλάκα που βρέθηκε θέτει σε αμφισβήτηση την πατρότητα του περίφημου «πυθαγορείου θεωρήματος» από τον Πυθαγόρα.

Η πλάκα (με το όνομα IM 67118) χρησιμοποιούνταν πιθανότατα για διδασκαλία και εμφανίζει το γνωστό σε εμάς «πυθαγόρειο θεώρημα» για να λύσει το μήκος μιας διαγωνίου μέσα σε ένα ορθογώνιο.

Μια άλλη πλάκα από το 1800-1600 π.Χ. περίπου έχει ένα τετράγωνο με σημειωμένα τρίγωνα στο εσωτερικό του. Η μετάφραση των σημάνσεων από τη βάση 60 – το σύστημα αρίθμησης που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι – έδειξε ότι αυτοί οι αρχαίοι μαθηματικοί γνώριζαν το τη μέθοδο που εισήγαγε ο Έλληνας μαθηματικός γνωστή σε εμάς ως «πυθαγόρειο θεώρημα» καθώς και άλλες προηγμένες μαθηματικές έννοιες.

A Clay tablet narrating a geometric-algebraic theory of how to make a solution for a mathematical problem. The conclusion applies a theory very similar to the Pythagorean theorem. From Tell Tell al-Dhabba’i, #Iraq. Old-#Babylonian period, 2003-1595 BCE. pic.twitter.com/xJFNVe6Z2i

