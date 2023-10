Έτοιμοι να ζήσουν το πιο θρυλικό και πολυαναμενόμενο μουσικό γεγονός της χρονιάς, είναι οι φαν- και όχι μόνο- της heavy rok και metal μουσικής.

Το πολυσυζητημένο POWER TRIP FESTIVAL , που ανοίγει τις πύλες του σήμερα 6 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου 2023 , λαμβάνει χώρα στο Empire Polo Club στο Indio, της Καλιφόρνια.

Πρόκειται για ένα ιστορικό τριήμερο φεστιβάλ, μια «συνάντηση κορυφής» έξι εμβληματικών συγκροτημάτων που αποτελούν τους «γίγαντες» του είδους.

Register now at https://t.co/eoqxriOQCn for first access to tickets starting Thursday, April 6 at 10am PT.

Hotel and VIP Packages available starting Tuesday, April 4 at 10am PT. pic.twitter.com/4RPNUDkuCX

— Power Trip (@Powertriplive) March 30, 2023