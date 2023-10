Στο Twitter ο Jeremy Padawer, Αμερικανός επιχειρηματίας, τηλεοπτικός παραγωγός κινουμένων σχεδίων, αναφέρεται στο Sphere του Λας Βέγκας, το νέο ψυχαγωγικό venue της πόλης.

«Είναι τα καλύτερα 2.5 δισεκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν ποτέ!»,

Υπάρχουν πολλά άλλα σφαιρικά venues ανά τον κόσμο, όπως το Εθνικό Θέατρο της Κίνας, η Avicii Arena στη Στοκχόλμη, καθώς και το επιστημονικό κέντρο Science World στο Βανκούβερ του Καναδά. Ωστόσο, το Sphere του Λας Βέγκας είναι το πρώτο που δείχνει να κεφαλαιοποιεί την ιδιαιτερότητα του σχήματος του, τόσο λόγω του ονόματος του αλλά και λόγω της εκμετάλλευσης των ακουστικών δυνατοτήτων του. Σχεδιασμένο από την Populous, πολυεθνική αρχιτεκτονική εταιρεία με 26 γραφεία σε τέσσερις ηπείρους, το The Sphere άνοιξε τις πύλες του στις 29 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, με μια φαντασμαγορική συναυλία των U2, την πρώτη μίας σειράς από shows όπου το συγκρότημα από το Δουβλίνο θα παρουσιάζει ζωντανά το θρυλικό «Achtung Baby» album του 1991. Τα πολλά video που αναρτήθηκαν στα social media έγιναν αμέσως viral, με τον χώρο να αποκτά έτσι μία ιδιαίτερα απότομη και έντονη δημοφιλία. Το The Sphere βρίσκεται σε υψόμετρο 111.5 μέτρων ενώ η έκταση της εξωτερικής σφαίρας (Exosphere) είναι περίπου 54.000 τετραγωνικά μέτρα. Με χωρητικότητα 18.500 θέσεων και το σύνολο των ηχείων να ανέρχεται στα 168.000, το The Sphere προσφέρει μία ξεχωριστή οπτικοακουστική εμπειρία, με μία αναλογία των 8.4 ηχείων ανά άτομο, καθώς και ένα ειδικό σύστημα που ονομάζεται «σύνθεση πεδίου κύματος» και το οποίο αποτρέπει την αντανάκλαση του ήχου λόγω του σχήματος. Το δε Exosphere αποτελεί ολόκληρο μία LED οθόνη, η οποία μπορεί να πάρει να φιλοξενήσει οποιαδήποτε εικόνα, από την πλέον περίπλοκη μέχρι μία μπάλα του μπάσκετ ή ένα απλό κίτρινο emoji.

Στη μοναδική εμπειρία που προσφέρει το The Sphere, ξεχωρίζει κανείς αμέσως τις γιγάντιες LED οθόνες που εφάπτονται στα εσωτερικά τοιχώματα του χώρου, αλλά και το ιδιαίτερα καλαίσθητο stage που έχει το σχήμα ενός πικάπ. Η συναυλία των U2 αποτέλεσε έναν εξαιρετικό συνδυασμό εικόνας και ήχου, με το κάθε τραγούδι να συνοδεύεται από διαφορετικό video υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας (16K). Οι οθόνες του The Sphere καλύπτονταν με φράσεις και slogans, ψηφιακά έργα τέχνης που προσομοιάζαν σε αντίστοιχα που προκύπτουν από εφαρμογές Artificial Intelligence, καθώς και εικόνες από το Λας Βέγκας μέσα από την πλούσια κινηματογραφική απεικόνιση της πόλης, σε παλαιότερες και νεότερες εποχές. Μία άλλη ωστόσο σημαντική παράμετρος που προσφέρει το The Sphere και απόλαυσαν οι fans των U2, είναι το σύστημα δόνησης σε 10.000 θέσεις καθήμενων, με τη χρήση απτικού μηχανισμού αντίστοιχου με αυτούς που χρησιμοποιούνται σε συστήματα εικονικής πραγματικότητας. Σύστημα η χρήση του οποίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν ο χώρος φιλοξενήσει, εκτός από άλλες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και προβολές ταινιών.

