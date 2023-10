Η UNESCO ανακοίνωσε τη δημιουργία του πρώτου εικονικού μουσείου κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων.

Το σχέδιο του μουσείου έχει αναλάβει ο αρχιτέκτονας Francis Kéré, νικητής του βραβείου Pritzker 2022.

Σε ανακοίνωσή της, η UNESCO ανέφερε: «Το εικονικό μουσείο θα αποτελέσει ένα εργαλείο που θα αλλάξει τα δεδομένα και θα ευαισθητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές, τους επαγγελματίες του πολιτισμού και το ευρύ κοινό, ιδίως τις νέες γενιές, σχετικά με την παράνομη διακίνηση και τη σημασία της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Το μουσείο ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 και την περασμένη εβδομάδα ο οργανισμός παρουσίασε το σχέδιο του αρχιτέκτονα Francis Kéré, γεννημένου στην Μπουρκίνα Φάσο, νικητή του βραβείου Pritzker 2022.

