Χρυσές Σφαίρες 2020 Ρίκι Τζερβέις: To Τwitter "δίνει" το βραβείο στις γκριμάτσες του έλληνα Τομ Χανκς [vids, pic]

Χρυσές Σφαίρες 2020 Ρίκι Τζερβέις: Η απονομή των βραβείων για τις "Χρυσές σφαίρες 2020" ολοκληρώθηκε εχθές το βράδυ, με οικοδεσπότη της βραδιάς τον "κακό" της βρετανικής κωμωδίας Ρίκι Τζερβέις να επιστρέφει στη παρουσίαση για πέμπτη συνεχή χρονιά. Παρόλο που ο Τζερβέις προειδοποίησε το κοινό ότι θα είναι το ίδιο "κακός" όσο σε κάθε τελετή απονομής, προέτρεψε τους celebrities της βραδιάς να μην παρεξηγηθούν με το καυστικό του χιούμορ. «Όταν ο Ρίκι Τζερβέις κρατά το τιμόνι των Χρυσών Σφαιρών, να περιμένετε το απροσδόκητο», είχε δηλώσει πρόσφατα ο Πρόεδρος των Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ Λορέντσο Σόρια, και φυσικά έγινε το αναμενόμενο. Στην διάρκεια της ομιλίας του, για μια ακόμη φορά ο Ρίκι Τζερβέις αποδείχθηκε πολιτικά μη ορθός, και προέτρεψε τους βραβευμένους της βραδιάς να μην χρησιμοποιήσουν τη σκηνή για πολιτικό λόγο.

"Δεν είστε σε θέση να κάνετε κήρυγμα στο κοινό για τίποτα. Δεν ξέρετε τίποτα για τον πραγματικό κόσμο. Οι περισσότεροι από εσάς ξοδέψατε λιγότερο καιρό στο σχολείο, απ’ ότι η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Οπότε αν κερδίσετε, ελάτε πάνω, αποδεχτείτε το βραβείο σας, ευχαριστήστε τους ατζέντηδές σας και τον Θεό και μετά άντε γαμ@@@»", αναφέρει ο βρετανός κωμικός αφήνοντας όλους άφωνους.

Ο Τομ Χανκς που ήρθε μαζί με τη σύζυγό του Ρίτα Ουίλσον για να παραλάβει το βραβείο του Cecil b Demille δεν μπορούσε να χωνέψει τα σχόλια του παρουσιαστή, και η κάμερα τον έπιασε πάρα πολλές φορές να κοιτάει με γουρλωμένα μάτια μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τα αστεία του Ρίκι Τζερβέις.

Tom Hanks cannot believe it #GoldenGlobes pic.twitter.com/mFMr2GEsoC