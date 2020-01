Γιώργος Λιάγκας ΕΣΡ: Νέο "χτύπημα" για τον παρουσιαστή - Αναμένεται νέα κλήση σε απολογία [vid]

Γιώργος Λιάγκας ΕΣΡ: Νέα κλήση σε απολογία του δημοσιογράφου αναμένεται, αυτή τη φορά για τα ρατσιστικά σχόλια εις βάρος της Κατερίνας Πεφτίτση.

Γιώργος Λιάγκας ΕΣΡ: Η νέα χρονιά για τον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή του στο Σκάι όπως όλα δείχνουν δεν φαίνεται να ξεκίνησε και με τους καλύτερους οιωνούς. Ο ντόρος και οι αντιδράσεις από την υπόθεση της φοιτήτριας του ΑΠΘ όχι μόνο δεν έχουν κοπάσει, αλλά συνεχίζουν να τον "κυνηγούν". Τα ατυχή σχόλια που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας και το πάνελ του στην περίπτωση της φοιτήτριας στην πλάτη της οποίας εκσπερμάτισε συμφοιτητής της στο ΑΠΘ, έφεραν την οργή στο τηλεοπτικό κοινό, εξαφάνισαν αρκετούς χορηγούς και έκαναν persona non grata τον παρουσιαστή στο ΣΚΑΪ. Μετά τις εκατοντάδες καταγγελίες το ΕΣΡ έγινε καταπέλτης και του επέβαλε βαρύ πρόστιμο 150.000 ευρώ καθώς και αναστολή της μετάδοσης της εκπομπής "Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα " από 20 Ιανουαρίου έως τις 24 Ιανουαρίου του 2020. Δύσκολα είναι όμως τα πράγματα για τον Γιώργο Λιάγκα,με το που μπήκε το 2020, καθώς πλέον καλείται να λογοδοτήσει για την απαράδεκτη αντιμετώπιση του ίδιου, αλλά βεβαίως και των συνεργατών του για τα ρατσιστικά σχόλια στο μοντέλο Κατερίνα Πεφτίτση.

Πληροφορίες, που επικαλείται η εφημερίδα "Δημοκρατία", αναφέρουν ότι ξεκινούν νέα βάσανα για τον παρουσιαστή αφού ετοιμάζεται να φτάσει στο φαληρικό κανάλι νέα κλήση σε απολογία του δημοσιογράφου, αυτή τη φορά για τα σχόλια εις βάρος της Κατερίνας Πεφτίτση. Ο Γιώργος Λιάγκας είχε χρησιμοποιήσει πάλι σκληρά λόγια για την εμφάνιση της κοπέλας, που συμμετείχε στο GNTM 2, μέσα από την εκπομπή του. Ο παρουσιαστής τοποθετήθηκε εναντίον της επιλογής του plus size μοντέλου για το συγκεκριμένο ριάλιτι, ενώ έκανε και διάφορα σχόλια αναφορικά με τα κιλά της που ξεσήκωσαν σάλο στο Twitter και τα άλλα social media.

«Να ξεκινήσουμε από την κοπέλα αυτή, την Πεφίτση. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει μια κοπέλα που έχει παραπάνω κιλά, δεν ξέρω πώς να το πω, δε λέω χοντρή, να πρέπει να τη δούμε και να πρέπει αυτή να πείσει τον εαυτό της πως είναι υπέρβαση να βγαίνει να αλειφθεί με λάδι και να είναι υγρή στην παραλία σαν διαφήμιση της Greenpeace. Οφείλω εγώ να τη δω γυμνή στην παραλία, με τα παραπάνω κιλά; Δε θέλω να τη δω γατί αυτή δεν θα γίνει ποτέ μοντέλο. Γιατί αυτό με το plus size πολύ ωραία καραμέλα.

Εγώ θεωρώ πως παίρνουν τους ανθρώπους με τα παραπάνω κιλά και τους ξεφτιλίζουν. Εγώ είμαι χοντρός και είμαι ο τελευταίος που μιλάω. Αλλά το ότι είμαι παραπάνω κιλά και κλαίω που κυλίστηκα με το λίπος στην παραλία, δεν το καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν εμένα που με λένε χοντρό στον δρόμο, να βγω και εγώ με τις πατσές στην παραλία και να πω “αχ τι ωραία που με αποδέχεστε”. H αισθητική είναι ενιαία. Δεν είναι ωραία αυτή η εικόνα. Επιτρέπεται να διαφωνώ με αυτό;» είχε πει μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας.

Η παίκτρια του GNTM 2 , Κατερίνα Πεφτίτση, τότε μέσα από την εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου είχε απαντήσει στον Γιώργο Λιάγκα, χαρακτηρίζοντάς τον κομπλεξικό. "Δεν με απασχολεί εάν το μισό ποσοστό των Ελληνίδων γυναικών δεν του αρέσουν του συγκεκριμένου ανθρώπου ή του χαλάνε την αισθητική του", είπε το plus size μοντέλο που ήταν προσκεκλημένο στην "The 2night Show" , στον Αντ1.