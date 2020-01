My Style Rocks 3 διαγωνιζόμενες: Αυτή είναι η εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου που μπαίνει στο παιχνίδι [pics,vid]

My Style Rocks 3 διαγωνιζόμενες: Η εγγονή του πρώην υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου, είναι η έκπληξη του φετινού ριάλιτι μόδας.

Η αντίστροφη μέτρηση για το my style Rocks έχει αρχίσει και σχεδόν είναι όλα έτοιμα για το ριάλιτι μόδας να υποδεχθεί τις κοπέλες που αγαπούν την μόδα να διαγωνισθούν για το προσωπικό τους στιλ καθημερινά, παρουσιάζοντας το μέσα από το ντύσιμό τους. O ΣΚΑΪ έχει δώσει στη δημοσιότητα μικρά teaser στα οποία οι παίκτριες που θα δούμε στην τρίτη σεζόν του My Style Rocks μας παρουσιάζουν το βιογραφικό τους και τον εαυτό τους. Ανάμεσα στις πρώτες έξι παίκτριες, ξεχώρισε σίγουρα η αδερφή της Ειρήνης Καζαριάν, αλλά και η κολλητή φίλη και συνέταιρος της Ιωάννας Τούνη. Ενώ ανακοινώθηκε ότι στη μάχη της μόδας είναι έτοιμη να μπει η 19χρονη εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου.

Η Κιάρα Μαρκέζη που είναι κόρη του Αλέξανδρου Τσοχατζόπουλου και της Μαρίας Μαρκέζη έχει δηλώσει ότι έχει κρατήσει το επίθετο της μητέρας της γιατί δεχόταν bullying στο σχολείο εξαιτίας του επιθέτου της: «Στο σχολείο, τα πράγματα για μένα ήταν δύσκολα, γιατί μου έκαναν σκληρό bullying κάποιοι συμμαθητές μου εξαιτίας του ονόματός μου». Ωστόσο δηλώνει ότι είναι περήφανη για τον παππού της και δεν σταματά να εκφράζει τα αισθήματα που τρέφει για αυτόν. «Τον αγαπώ πολύ και τον συμβουλεύομαι σε κάθε μου βήμα. Με στηρίζει ψυχολογικά και ξέρω ότι θέλει μόνο το καλό μου. Είναι πάντα δίπλα μου, ό,τι κι αν γίνει» έχει πει".

Η Κιάρα Μαρκέζη υπογράφει στα social media και ως Barbie Tings, γεννήθηκε την 1η Μαρτίου 2000, όταν ακόμα ο παππούς της ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας. H Κιάρα Μαρκέζη έχει κάνει πολλές συνεργασίες με γνωστούς σχεδιαστές που την εμπιστεύτηκαν για να καλύψει fashion shows και καμπάνιες, Τελευταία συμμετείχε στις επιδείξεις του Βασίλη Ζούλια, στο Athens Xclusive Designers Week.

Η είσοδος της Έλενας Χριστοπούλου που θα καθίσει στην καρέκλα της κριτή του My Style Rocks ήταν η τελευταία έκπληξη στον καινούργιο κύκλο του ριάλιτι μόδας του ΣΚΑΙ. Έτσι πρώην coach του GNTM, θα καθίσει πλάι στον Στέλιο Κουδουνάρη και τον Λάκη Γαβαλά. Παρουσιάστρια του My Style Rocks θα είναι όπως είναι γνωστό, η Κατερίνα Στικούδη. Το My Style Rocks κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου στον ΣΚΑΪ.

Δείτε εδώ το τρέιλερ του ριάλιτι μόδας