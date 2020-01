Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Σεισμός στη βασιλική οικογένεια, τους χώρισαν και στο Μαντάμ Τισό [vid & pics]

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Το διάσημο μουσείο της Μαντάμ Τισό στο Λονδίνο, όπου εκτίθενται 250 κέρινα ομοιώματα σπουδαίων προσωπικοτήτων της διεθνούς κοινότητας, αποφάσισε να χωρίσει σήμερα τον Χάρι και τη Μέγκαν από τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, στον απόηχο της ανακοίνωσης του ζεύγους ότι αποποιείται τα βασιλικά αξιώματά του. Λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση, το Μαντάμ Τισό επέλεξε να αντιδράσει αμέσως μπροστά στις εξελίξεις. «Μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, αντιδράμε στα αναπάντεχα νέα ότι ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ αποποιούνται τον ρόλο των "ανώτερων" μελών της βασιλικής οικογένειας» εξήγησε σε ένα δελτίο τύπου ο γενικός διευθυντής του μουσείου Στιβ Ντέιβις.

«Αρχής γενομένης από σήμερα (Πέμπτη) τα ομοιώματα του Χάρι και της Μέγκαν δεν θα εκτίθενται» στον χώρο όπου βρίσκονται η βασίλισσα Ελισάβετ και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο πρίγκιπας Κάρολος και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με τη σύζυγό του Κέιτ, επισήμανε.

Prince Harry and Meghan Markle's waxwork statues removed from Madame Tussauds’ royal family display after quit drama#HarryandMeghan pic.twitter.com/XWfh5Ra2UP