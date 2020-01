Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι: Αγρίεψε η βασίλισσα Ελισάβετ, ζητά γρήγορα λύση μετά το σοκ της παραίτησης του ζεύγους [vids & pics]

Μέγκαν Μαρκλ: Η βασίλισσα Ελισάβετ έδωσε λίγες ημέρες στη βασιλική οικογένεια, προκειμένου να συμφωνήσει σε μια «λύση» για το θέμα της παραίτησης από τα βασιλικά καθήκοντα του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ, την οποία ανακοίνωσαν χωρίς να την συμβουλευτούν, όπως μεταδίδουν πολλά βρετανικά ΜΜΕ, στα οποία οι εξελίξεις στη βασιλική οικογένεια έχουν εκτοπίσει σε δεύτερη μοίρα το Brexit. Στις ομάδες της βασίλισσας, του γιου της Καρόλου και των γιων του, Ουίλιαμ και Χάρι έχουν δοθεί οδηγίες να εργαστούν «με αμείωτους ρυθμούς» για να βρουν «λύσεις», σύμφωνα με μια πηγή στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, την οποία επικαλούνται το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News και το πρακτορείο ειδήσεων Press association. Μια λύση αναμένεται «σε λίγες ημέρες, όχι εβδομάδες», επισήμανε η πηγή.

Το σοκ από την ανακοίνωση του Χάρι και της Μέγκαν ότι προτίθενται να αποποιηθούν τα καθήκοντά τους είναι τέτοιο στη Βρετανία, που επισκίασε την ιστορική ψηφοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο, το οποίο έδωσε το πράσινο φως για την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ, έπειτα από διαμάχες και διχασμούς τρεισήμισι ετών. Περισσότερο από το Brexit, είναι το Megxit που δεσπόζει στα πρωτοσέλιδα και δελτία ειδήσεων των βρετανικών ΜΜΕ, μετά την ανακοίνωση που αιφνιδίασε όλον τον κόσμο, ακόμα και τη βασίλισσα Ελισάβετ, ηλικίας 93 ετών.

Εν τω μεταξύ, η απόφαση των Σάσεξ να παραιτηθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα, έχει εξοργίσει τους Βρετανούς. Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Daily Mail», Πιρς Μόργκαν, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η Βασίλισσα Ελισάβετ θα πρέπει να διώξει από το Παλάτι τους Μέγκαν και Χάρι προτού διαλύσουν τη βρετανική μοναρχία. «Ποιοι στο δ... νομίζουν ότι είναι; Σοβαρά; Έχω δει κάποιες ντροπιαστικές βασιλικές απρέπειες στην εποχή μου, αλλά τόση αλαζονεία και απληστία, τίποτα δεν φθάνει τη συμπεριφορά του «Δούκα και της Δούκισσα του Σάσεξ... Το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και να στηριχτεί στις δυνάμεις του. Πώς; Με τα χρήματα του πατέρα του Χάρι;», λέει καυστικά ο Βρετανικός δημοσιογράφος.

Όπως εξηγεί η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», η Βασίλισσα Ελισάβετ καταβάλει συνολικά στον πρίγκιπα Γουίλιαμ και πρίγκιπα Χάρι 5 εκατομμύρια βρετανικές λίρες από το ετήσιο βασιλικό καταπίστευμα, το οποίο προέρχεται από τους Βρετανούς φορολογούμενους και δίνεται στα προβεβλημένα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Υπολογίζεται πως ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ λαμβάνουν από το ποσό αυτό, περίπου 2 εκατομμύρια λίρες. Επίσης τα δύο αδέρφια λαμβάνουν 3,15 εκατομμύρια λίρες για «ανεπίσημες δαπάνες», με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να παίρνει το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών.

Το πριγκιπικό ζευγάρι έχει έσοδα και από την περιουσία του Καρόλου στην Κορνουάλη, τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 4,9 εκατομμύρια βρετανικές λίρες. Ωστόσο το ποσό αυτό αναλογεί και στους δύο γιους του διαδόχου του βασιλικού θρόνου. Επιπλέον, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ διαθέτουν δική τους περιουσία, από την οποία λαμβάνουν σημαντικά έσοδα. Συγκεκριμένα, η προσωπική περιουσία του πρίγκιπα Χάρι υπολογίζεται στα 30 εκατομμύρια λίρες, 20 εκ των οποίων κληρονόμησε από τη μητέρα του πριγκίπισσα Νταϊάνα και περίπου επτά εκατομμύρια λίρες επιπλέον από την προγιαγιά του και βασιλομήτωρ. Η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ διαθέτει περιουσία γύρω στα τέσσερα εκατομμύρια λίρες, αρκετά από τα οποία έχει κερδίσει από τη συμμετοχή της στην σειρά «Suits», όπου πρωταγωνιστούσε πριν τον γάμο της με τον Χάρι, λαμβάνοντας 40 χιλιάδες λίρες ανά επεισόδιο. Επιπλέον, διαθέτει ένα lifestyle blog το οποίο της απέφερε το ποσό των 60 χιλιάδων βρετανικών λιρών το χρόνο, μέχρι την ημέρα του γάμου της, ενώ διαθέτει και σημαντική περιουσία στο Τορόντο.

Σύμφωνα με τη βρετανική Metro, το πριγκιπικό ζεύγος έχει ήδη στον τραπεζικό λογαριασμό του ποσό ύψους 34 εκατ. βρετανικών λιρών (περίπου 40 εκατ. ευρώ) από την έως τώρα δραστηριότητα τους. Μόνο που μέχρι να ανακοινώσουν την παραίτησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα, δεν μπορούσαν να κάνουν χρήση αυτών των χρημάτων αυτών, αλλά ούτε και των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονταν στο όνομά τους. Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα, απαγορευόταν τόσο στο Χάρι όσο και στη Μέγκαν να συγκεντρώνουν ως μέλη της βασιλικής οικογένειας οποιοδήποτε εισόδημα σε οποιαδήποτε μορφή, πέραν αυτού που προβλεπόταν στο πλαίσιο του Επενδυτικού Καταπιστευματικού Λογαριασμού της Κυρίαρχης Δημόσιας Αρχής (Sovereign Grant) που ενυπάρχει στο βρετανικό Προϋπολογισμό και στον οποίο κατατίθενται τα χρήματα που καταβάλλουν κατ’ έτος οι Βρετανοί φορολογούμενοι προς τη βασίλισσα Ελισάβετ. Από τη στιγμή που πλέον έχουν ανακοινώσει την παραίτησή τους, τόσο ο Χάρι όσο και η Μέγκαν αποδεσμεύονται πλήρως από το να αποδίδουν λογαριασμό για τις οικονομικές κινήσεις τους. Άρα, θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το ποσό αυτό. Επιπλέον, το ζεύγος ανήκει ήδη στο club των πολυεκατομμυριούχων: Με βάση το Forbes, η κοινή περιουσία του ζευγαριού το 2019 ανερχόταν σε 500 εκατ. δολάρια.

Μόνο που το ζευγάρι θεωρείται ήδη εκατομμυριούχο και στο πλαίσιο αυτό φαίνεται πως εξηγείται η έμφαση που δίνουν στην «έναρξη μιας φιλανθρωπικής οντότητα», ενώ ήδη έχει βγει online και το νέο τους site στο Διαδίκτυο. Από την πλευρά της, η Μέγκαν Μαρκλ, προτού ακόμη παντρευτεί τον Πρίγκιπα Χάρι, θεωρείτο μια ιδιαίτερα επιτυχημένη ηθοποιός, με αρκετά υψηλό κασέ: Μόνο για τη συμμετοχή της στη δραματική σειρά «Suits», η πληρωμή της ήταν 330.000 βρετανικές λίρες (περίπου 388.000 ευρώ) ανά σεζόν. Η ίδια είχε δηλώσει πως μετά τον γάμο τους θα σταματούσε την καριέρα της στην υποκριτική, όπως και έπραξε. Μόνο που πλέον το βασιλικό πρωτόκολλο δεν θα ισχύει για εκείνη κι έτσι δεν αποκλείεται να την ξαναδούμε μελλοντικά τόσο στη μικρή όσο και στη μεγάλη οθόνη, όπως εκτιμά ο διεθνής Τύπος. Όσο για τον Χάρι, έχει δημιουργήσει την αθλητική διοργάνωση «Invictus Games», ένα event που διεξάγεται με τη συμμετοχή βετεράνων στρατιωτών με κινητικά προβλήματα ή αναπηρίες λόγω τραυματισμών, καθώς και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις HALO Trust, Walking With The Wounded, και London Marathon Charitable Trust. Σημειώνεται πως ο νεαρός πρίγκιπας είχε θητεύσει για 10 χρόνια (2005 - 2015) στο βρετανικό στρατό ως πιλότος ελικοπτέρων, με ετήσιο μισθό 50.000 δολάρια, τον οποίο, όμως δώριζε σε φιλανθρωπίες. Η παραίτηση του ζευγαριού από τα βασιλικά αξιώματα συνεπάγεται, επιπλέον, ότι στο εξής θα καλύπτουν με ίδια έξοδα τα ταξίδια τους. Στο σημείο αυτό υπάρχει ένα ζήτημα καθώς ουδείς γνωρίζει ποιος θα καλύπτει στο εξής τα έξοδά τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας, μιας και τυπικά διατηρούν τους τίτλους ευγένειάς τους αλλά δεν θα πληρώνονται από το "Στέμμα".

Είτε στον Καναδά, είτε στην Καλιφόρνια, ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν θα μπορούσαν να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι όπως το επιθυμούν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, εκμεταλλευόμενοι την εικόνα τους, όπως εκτιμούν πολλοί ειδικοί. «Όλοι οι εκδοτικοί οίκοι του κόσμου θέλουν ένα βιβλίο τους (...) όλες οι μάρκες θέλουν να συνάψουν συμβόλαιο μαζί τους», συνόψισε ο Ρον Τορόσιαν, ο ιδρυτής της εταιρείας δημοσίων σχέσεων 5WPR. «Η ακτινοβολία τους είναι παρόμοια με των Ομπάμα (...) με της Κάιλι Τζένερ ή του Τζέι-Ζ", πρόσθεσε. Από τη μία πλευρά, μια Αμερικανίδα ηθοποιός, πρωταγωνίστρια στη σειρά Suits που γνώρισε αξιοσημείωτη επιτυχία. Από την άλλη, ένας πρίγκιπας, μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και γιος της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

«Ως ζευγάρι, το στάτους τους είναι ακόμη ανώτερο», εκτιμά εξάλλου ο Σαρόν Έλκαμπας, ο γενικός διευθυντής του πρακτορείου MN2S, που παρέχει υπηρεσίες σε διασημότητες (από τον Πελέ μέχρι την Κέιτλιν Τζένερ) για διάφορες εκδηλώσεις. Είναι ένα μικτό ζευγάρι, «το πιο προοδευτικό βασιλικό ζευγάρι, ενσαρκώνουν μια νέα εποχή και μια αλλαγή στις βασιλικές παραδόσεις (...) κάτι που διευρύνει αισθητά το κοινό τους», επισήμανε.

Όλοι οι παρατηρητές συμφωνούν: είναι απίθανο το ζευγάρι να επιλέξει να ζήσει στην ανωνυμία, να προτιμήσει μια «απλή καθημερινότητα» όπως εκείνη που εικονίζεται στο πρωτοσέλιδο φωτομοντάζ της New York Post: ο Χάρι, με τα εσώρουχα, να πίνει μπίρες παρακολουθώντας τηλεόραση και δίπλα του η Μέγκαν, με μπιγκουτί στο κεφάλι, σαν απλή νοικοκυρά. «Είναι κάτι απραγματοποίητο γιατί αν θέλουν να γίνουν οικονομικά αυτόνομοι, αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο αν βασιστούν στον δεσμό τους με τη βασιλική οικογένεια», σύμφωνα με την Αριάν Τσέρνοκ, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Βοστόνης και ειδική σε θέματα που αφορούν το βρετανικό Στέμμα. Ακόμη και αν ο Χάρι με τη Μέγκαν θα ήθελαν να τους ξεχάσουν τα παραδείγματα του Εδουάρδου Η΄ (του παραιτηθέντος βασιλιά) και της πριγκίπισσας Νταϊάνα απέδειξαν ότι είναι αδύνατον να μην τους συνδέουν συνεχώς με τη βασιλική οικογένεια.

Μέχρι στιγμής ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν απαρνηθεί μόνο τη βασιλική επιχορήγηση που αντιπροσωπεύει το 5% του εισοδήματός τους. Θα μπορούσαν όμως να τα βγάλουν κάλλιστα πέρα και χωρίς τα πολλά εκατομμύρια λίρες που τους χορηγεί κάθε χρόνο ο πρίγκιπας Κάρολος, ο διάδοχος του θρόνου και πατέρας του Χάρι. «Εφόσον ο Ρίτσαρν Μπράνσον (ο ιδρυτής του ομίλου Virgin) ζητά εξαψήφια νούμερα (τουλάχιστον 100.000 δολάρια) για μια εμφάνιση, εκείνοι θα μπορούσαν να ζητήσουν επταψήφιο (1 εκατομμύριο και πάνω)», σύμφωνα με τον Σαρόν Έλκαμπας. «Αν το θέλουν, μπορούν να έχουν οκταψήφιο ή και εννεαψήφιο εισόδημα», δηλαδή πάντω από 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, συμφώνησε ο Ρον Τορόσιαν.

Πολλοί πάντως θεωρούν ότι το ζευγάρι δεν πρόκειται να εκδώσει κάποιο βιβλίο με «αποκαλύψεις» για το Μπάκιγχαμ αλλά αντιθέτως θα είναι πολύ προσεκτικό στις επιλογές του και θα φροντίσει να διαφυλάξει όχι μόνο τη δική του εικόνα αλλά και εκείνη της βασιλικής οικογένειας. Ο Έλκαμπας, θυμίζοντας το παράδειγμα των Ομπάμα, εκτίμησε ότι θα ασχοληθούν περισσότερο με φιλανθρωπίες ή με ομιλίες. Η σειρά ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο Χάρι σε συνεργασία με την Όπρα Γουίνφρι για την νέα πλατφόρμα streaming της εταιρείας Apple είναι άλλο ένα παράδειγμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail, η Μέγκαν Μαρκλ ήρθε σε επαφή με την πρώην εκπρόσωπό της με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα στο Χόλιγουντ για το ίδρυμα που σχεδιάζει με τον Χάρι. Δεν είναι στα πλάνα της πάντως να επιστρέψει στην καριέρα της ως ηθοποιός. Η πρώην συνεργάτιδά της, με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση. Η εφημερίδα New York Post έγραψε ότι το ζευγάρι θα εγκατασταθεί στον Καναδά. Όμως θα ταξιδεύουν συχνά στο Λος Άντζελες, όπου ζει η μητέρα της Μέγκαν. «Δεν θα μου έκανε εντύπωση να γίνουν πιο δημοφιλείς στην Αμερική απ' ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο», σχολίασε ο Ρον Τορόσιαν. Για τον Σαρόν Έλκαμπας, η «απόσταση» που θέλει να βάλει το ζεύγος από τη βασιλική οικογένεια, γεωγραφική και συμβολική, δεν θα επηρεάσει τη δημοτικότητα και την ακτινοβολία του. «Θα αποτελεί πάντα μέρος τους. Θα παραμείνουν η ενσάρκωση των σύγχρονων εστεμμένων και αυτό είναι που ενθουσιάζει περισσότερο τον κόσμο σε ό,τι αφορά τον Χάρι και τη Μέγκαν», κατέληξε.

Το διάσημο μουσείο της Μαντάμ Τισό στο Λονδίνο, όπου εκτίθενται 250 κέρινα ομοιώματα σπουδαίων προσωπικοτήτων της διεθνούς κοινότητας, αποφάσισε να χωρίσει σήμερα τον Χάρι και τη Μέγκαν από τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, στον απόηχο της ανακοίνωσης του ζεύγους ότι αποποιείται τα βασιλικά αξιώματά του. Λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση, το Μαντάμ Τισό επέλεξε να αντιδράσει αμέσως μπροστά στις εξελίξεις. «Μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, αντιδράμε στα αναπάντεχα νέα ότι ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ αποποιούνται τον ρόλο των "ανώτερων" μελών της βασιλικής οικογένειας» εξήγησε σε ένα δελτίο τύπου ο γενικός διευθυντής του μουσείου Στιβ Ντέιβις.

Prince Harry and Meghan Markle's waxwork statues removed from Madame Tussauds’ royal family display after quit drama#HarryandMeghan pic.twitter.com/XWfh5Ra2UP