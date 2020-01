Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι: Τους προσφέρει δωρεάν καφέ εφ' όρου ζωής, αλυσίδα που δεν έδωσε 10 σεντς αύξηση στους εργαζόμενους [vids]

Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι: «Δωρεάν καφές εφ’ όρου ζωής» για τον Χάρι και τη Μέγκαν, εάν μετακομίσουν στον Καναδά; Η προσφορά που έκανε στο πριγκιπικό ζεύγος της Βρετανίας που παραιτήθηκε από τα βασιλικά καθήκοντα, γνωστή αλυσίδα εστίασης του Καναδά προκάλεσε αντιδράσεις. Η αλυσίδα Tim Hortons ανήρτησε στο Twitter ένα μήνυμα, που σύντομα έγινε viral. «Καμία πίεση, Μέγκαν και Χάρι, όμως εάν αποφασίσετε να μετακομίσετε στον Καναδά, ο καφές θα είναι δωρεάν εφ’ όρου ζωής. Σκεφτείτε το» έγραφε το μήνυμα της Tim Hortons.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ είχαν μόλις ανακοινώσει την απόφασή τους να αποστασιοποιηθούν από τη μοναρχία και ότι θέλουν να εγκατασταθούν για κάποιους μήνες του χρόνου στη Βόρεια Αμερική, χωρίς να διευκρινίσουν σε ποια χώρα. Λίγο μετά την προσφορά της αλυσίδας καφέ, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να κατακρίνουν την εταιρεία καταγγέλλοντας τις πρακτικές που υιοθετεί απέναντι στους εργαζόμενούς της. «Αυτοί έχουν τα μέσα να αγοράσουν την εταιρεία. Οι υπάλληλοί σας δεν έχουν τα μέσα να βρουν σπίτι. Βλέπετε το πρόβλημα σε αυτό το tweet;» διερωτήθηκε ένας χρήστης.

Διαβάστε: Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι: Αγρίεψε η βασίλισσα Ελισάβετ, ζητά γρήγορα λύση μετά το σοκ της παραίτησης του ζεύγους [vids & pics]

Δείτε το σχετικό βίντεο:

No pressure, Meghan and Harry, but if you do choose to move to Canada, free coffee for life. Think about it.