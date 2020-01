Μέγκαν Μαρκλ: Στα πρόθυρα νευρικής κατάρρευσης - Οι σκέψεις του Χάρι [vid]

Μέγκαν Μαρκλ: Πηγές, που δεν κατονομάζονται και βρίσκονται κοντά στον Χάρι και την σύζυγο του, σημειώνουν ο πρίγκιπας θέλησε να επιταχύνει τις διαδικασίες της παραίτησης του από τα ανώτατα αξιώματα της βασιλικής οικογένειας, καθώς φοβήθηκε πως η «αναστατωμένη» σύζυγός του βρίσκεται «στα πρόθυρα νευρικής κατάρρευσης». «Ο πρίγκιπας φοβήθηκε πως η Μέγκαν θα καταρρεύσει, αν παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο» και πρόσθεσαν ότι ο Χάρι πιστεύει ότι η ζωή στο παλάτι έφερε την Μέγκαν στα «όριά της».

Μάλιστα, καθώς το ζευγάρι μαζί με τον οκτώ μηνών γιο του Άρτσι, πέρασε τις έξι εβδομάδες της άδειας από τα βασιλικά καθήκοντα σε πολυτελή έπαυλη στο νησί Βανκούβερ του Καναδά, η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισε πως θα ήταν καλύτερα για την οικογένεια να περνά ένα μεγάλο μέρος από τον χρόνο της στη Βόρεια Αμερική.

Αξιωματούχοι του παλατιού τόνισαν ότι η Μέγκαν επέστρεψε στον Καναδά επειδή εκεί αισθάνεται καλύτερα, ενώ ο Χάρι παραμένει στη Βρετανία για να επιλύσει μαζί με τα εξέχοντα μέλη της βασιλικής οικογένειας τα προβλήματα που ανέκυψαν, μετά την ξαφνική παραίτηση του ζευγαριού.

Η Sun δημοσίευσε δήλωση ανώνυμης πηγής που λέει: «Η ανακοίνωση της παραίτησης έγινε βιαστικά και ένας λόγος γι' αυτό είναι πως ο Χάρι γνώριζε ότι πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Η Μέγκαν δεν έχει προσαρμοστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτός το γνωρίζει αυτό και επιθυμεί εκείνη να είναι ευτυχισμένη».

The Queen attends church ahead of summit on Meghan Markle and Prince Harry’s royal role pic.twitter.com/a0wTbYHTY8