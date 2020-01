My Style Rocks: Πρεμιέρα με εκρηκτική Κατερίνα Στικούδη και χαμηλές βαθμολογίες [vid]

My Style Rocks: Το trailer του πρώτου επεισοδίου έχει δάκρυα και στεναχώρια με τους πρώτους άσους να κάνουν την εμφάνισή τους.

My Style Rocks: Πρεμιέρα σήμερα για για τον 3ο κύκλο του My Style Rocks . Η οικοδέσποινα Κατερίνα Στικούδη, στο ντεμπούτο της ως παρουσιάστρια, θα υποδεχθεί στις 17:05 την κριτική επιτροπή, τα 11 κορίτσια και φυσικά το τηλεοπτικό κοινό, στο ριάλιτι μόδας του ΣΚΑΪ. Το τρέιλερ με το τι θα δούμε σήμερα στο My Style Rocks μας δίνει μια πρώτη γεύση, με τις πρώτες... αστοχίες των κοριτσιών, τις αντιδράσεις και τους... άσσους που πέφτουν βροχή από την κριτική επιτροπή του My Style Rocks. Στην κριτική επιτροπή φέτος, θα είναι: ο Στέλιος Κουδουνάρης, η Έλενα Χριστοπούλου και ο Λάκης Γαβαλάς, ενώ ρόλο έκπληξη φαίνεται να έχει η Δήμητρα Αλεξανδράκη, την οποία θα δούμε στην πορεία του παιχνιδιού.

Αποχώρηση λίγο πριν την πρεμιέρα

Πανέτοιμες είναι τα έντεκα κορίτσια για να δημιουργήσουν τα πιο stylish σύνολα, ώστε να εντυπωσιάσουν τους κριτές και να κερδίσουν το πολυπόθητο «5» στη βαθμολογία. Ο ανταγωνισμός θα είναι σκληρός, καθώς όλα τα κορίτσια υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν από μόδα. Οι έντεκα παίκτριες θα είναι Κρίστεν Λεωτσάκου, Στέλλα Πάσσαρη, Μαρία Καζαριάν, Τόνια Κούμπα, Κορίνα Αδραμιτίδου, Έφη Γκούτα, Αμίνα Χακίμ, Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, Βασιλική Σουλάνη, Κιάρα Μαρκέζη και Λένα Χαριζόπουλος, με την δωδέκατη Γιάννα Σιεράκ να αποχωρεί την τελευταία στιγμή.