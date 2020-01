Μέγκαν Μαρκλ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση στον Καναδά μετά την παραίτηση [pics]

Μέγκαν Μαρκλ: Η Δούκισσα του Sussex ήταν ευδιάθετη και χαμογελαστή.

Μέγκαν Μαρκλ: Η Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψε στην πατρίδα της στον Καναδά μετά την απόφαση σοκ να παραιτηθούν από τα βασιλικά τους αξιώματα αυτή και ο σύζυγός της Πρίγκιπας Χάρι. Η δούκισσα του Sussex, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Βικτόρια του Καναδά με τις φωτογραφίες να την δείχνουν να επιβιβάζεται σε ένα υδροπλάνο με προορισμό το Βανκούβερ, όπου επισκέφτηκε το κέντρο φροντίδας γυναικών Downtown Eastside Women's Centre. H Meghan Markle φωτογραφήθηκε χαμογελαστή και ευδιάθετη ενώ την επίσκεψή της πρόδωσε το προσωπικό του κέντρου, καθώς δημοσίευσε στο Facebook μια φωτογραφία μαζί με την Δούκισσα, το απόγευμα της Τρίτης. «Δείτε με ποιον ήπιαμε τσάι σήμερα! Η Δούκισσα του Sussex, Meghan Markle, μας επισκέφτηκε για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν γυναίκες της κοινότητας».



Το συγκεκριμένο κέντρο παρέχει βοήθεια και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γυναίκες και παιδιά που έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή χρειάζονται άλλου είδους υποστήριξη. Η Meghan Markle δεν δίστασε επίσης να φωτογραφηθεί με το προσωπικό, χαμογελώντας πλατιά. "Look who we had tea with today! The Duchess of Sussex, Meghan Markle, visited us today to discuss issues affecting women in the community" (Κοιτάξτε με ποια ήπιαμε τσάι σήμερα! Η Δούκισσα του Σάσσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, μας επισκέφθηκε σήμερα για να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν τις γυναίκες στην κοινότητα), έγραφε η ανάρτηση.



Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν η Μέγκαν Μαρκλ, είχε μιλήσει για όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, μέσα στο «χρυσό κλουβί» της βρετανικής βασιλικής οικογένειας σε ένα αποκαλυπτικό νοτικιμαντέρ του ITV με τίτλο «Ηarry & Meghan: An African Journey», και είχε παραδεχτεί ότι δεν περίμενε πόσο δύσκολα θα ήταν τα πράγματα, και πόσο θα άλλαζε η ζωή της μπαίνοντας ως νέο μέλος στην βρετανική βασιλική οικογένεια.