Πρίγκιπας Χάρι παραίτηση: Ταξιδεύει σαν κοινός θνητός - Ξεκίνησε η νέα ζωή στον Καναδά [vid, pics]

Ο πρίγκιπας Χάρι ταξίδεψε σαν "κοινός θνητός" στον Καναδά για να αρχίσει μια νέα ζωή με την σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και τον γιο τους Άρτσι .Ο Δούκας του Sussex ήταν χαλαρός, άνετος με κάζουαλ εμφάνιση, με το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News να προβάλλει πλάνα που τον δείχνουν να φθάνει στη Νήσο Βανκούβερ λίγες μόλις ημέρες μετά την μεγάλη απόφαση να παραιτηθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα και μετά που πήρε και την σύμφωνη γνώμη γιαγιάς του βασίλισσα Ελισάβετ. Στις 10 Ιανουαρίου επέστρεψε στον Καναδά πρώτην η Μέγκαν και τώρα σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail ο Χάρι προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Βανκούβερ με την πτήση 85 της British Airways από το αεροδρόμιο του Λονδίνου Χίθροου περίπου στις 7 μ.μ. τοπική ώρα. Στην φωτογραφία του άρθρου δείχνει τον πρίγκιπα με σπορ κάζουαλ εμφάνιση, να φοράει τζιν, έναν μπλε σκούφο και να κρατάει ένα σακίδιο πλάτης, και να κατεβαίνει από το αεροσκάφος συνοδευόμενος από ασφάλεια. Εκεί τον περίμενε ένα μίνιβαν για να τον μεταφέρει σε άλλο αεροσκάφος με προορισμό την Βικτόρια για να συναντήσει την σύζυγό του.

