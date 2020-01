Όζι Όσμπορν: Η συγκινητική αποκάλυψη για το πρόβλημα της υγείας του - "Υποφέρω από φρικτούς πόνους" [vid]

Όζι Όσμπορν: Το πρόβλημα της υγείας του αποκάλυψε ο Όζι Όσμπορν, σε συνέντευξη που έδωσε ενώ εξομολογήθηκε ότι υποφέρει από φρικτούς πόνους. Ο 71χρονος τραγουδιστής φανερά συγκινημένος μαζί με την γυναίκα του δήλωσε ότι ο τελευταίος χρόνος είναι ο χειρότερος της ζωής του με συνεχείς πόνους και πως το πρόβλημα υγείας του ξεκίνησε όταν είχε ένα ατύχημα και έκανε επέμβαση. Ο τραγουδιστής των Black Sabbath είπε ότι αποφάσισε να μιλήσει καθώς κάποιες φήμες τον θέλουν να έχει πεθάνει «Ήταν μεγάλη πρόκληση για εμάς όλα όσα μας έχουν συμβεί. Έπρεπε να κάνω επέμβαση στον αυχένα μου και μάλλον αυτό επηρέασε όλα μου τα νεύρα. Έμαθα ότι πάσχω από μια ελαφριά μορφή…».

