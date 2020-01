Κάτια Ζυγούλη: Πήρε εκπομπή στην ΕΡΤ - Αυτά τα χρήματα θα μας κοστίσει [vid]

Κάτια Ζυγούλη: Η σύζυγος του Σάκη Ρουβά έδωσε τα χέρια με τους υπεύθυνους του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φο­ρέα και θα αναλάβει την παρουσίαση της εκπομπής «Ιστορίες μόδας» στην ΕΡΤ2.

Κάτια Ζυγούλη: Την εκπομπή «Ιστορίες Μόδας» θα αναλάβει να παρουσιάσει η Κάτια Ζυγούλη στην ΕΡΤ. Η συγκεκριμένη εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης, επιχειρεί να προσεγγίσει τις τάσεις της μόδας με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, σε διαφορετικό πνεύμα από αυτό της ιδιωτικής τηλεόρασης. Το κόστος της εκπομπής για 20 επεισόδια είναι 179.645 ευρώ και την παραγωγή ανέλαβε η εταιρεία FOSS. Επίσης, έγκριση έλαβε από το ΔΣ της ΕΡΤ και το τηλεπαιχνίδι «Selfie», το οποίο γυρίζει τις γειτονιές της χώρας και φωτογραφίζεται με τους ανθρώπους της.

Πιο αναλυτικά, η σύζυγος του Σάκη Ρουβά έδωσε τα χέρια με τους ιθύνο­ντες του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φο­ρέα και θα αναλάβει την παρουσίαση της εκπομπής «Ιστορίες μόδας» στην ΕΡΤ2. Πρόκειται για μια εξωτερική παρα­γωγή η οποία προβάλλεται ήδη δύο χρό­νια με παρουσιάστρια τη Σάντυ Τσαντά­κη, την οποία και θα αντικαταστήσει η Κάτια Ζυγούλη. Το θέμα της εκπομπής εστιάζει στην ιστορία της ελληνικής μόδας μέσα από τις αφη­γήσεις σχεδιαστών, μακιγιέρ, φωτογρά­φων, κομμωτών, δημοσιογράφων και μο­ντέλων. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι στον προηγούμενο κύκλο των «Ιστοριών μό­δας» είχε εμφανιστεί και η ίδια η Ζυγού­λη ως καλεσμένη, μιλώντας για τις εμπει­ρίες της την εποχή που εργαζόταν ενερ­γά στον χώρο του μόντελινγκ. Η είδηση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι σχολιάζουν τόσο το κόστος της εκπομπής, το οποίο πληρώνουν όλοι οι Έλληνες, ενώ αναφέρουν ότι η Κάτια Ζυγούλη όποτε έχει δοκιμαστεί σε δημόσια παρουσία δεν τα έχει καταφέρει…

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Κάτια Ζυγούλη: Το βιογραφικό

Η Κάτια Ζυγούλη, σύμφωνα με το wikipedia, γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου 1978 στη Θεσσαλονίκη όπου και μεγάλωσε. Σε ηλικία 14 ετών ξεκίνησε να ασχολείται με το modeling ενώ παράλληλα όταν δεν είχε σχολείο, δούλευε ως χορεύτρια σε κλαμπ της Θεσσαλονίκης για να βγάζει το χαρτζιλίκι της. Σε ηλικία 18 ετών κι ενώ ήταν ήδη μέλος σε πρακτορείο μοντέλων, αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Αθήνα για τον διαγωνισμό ομορφιάς "Elit Model Look 1996", όπου τελικά κέρδισε τον τίτλο. Ένα χρόνο αργότερα, έλαβε μέρος στο διαγωνισμό "Playmate Of The Year" που προβλήθηκε από το κανάλι STAR και στέφθηκε νικήτρια. Έπειτα, έζησε και εργάστηκε κατά διαστήματα στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, όπου συνεργάστηκε με μεγάλους οίκους μόδας αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα γιατί ένιωθε μοναξιά στο εξωτερικό. Έχει ψηφιστεί δύο φορές "Μοντέλο της Χρονιάς" από την ελληνική βιομηχανία μόδας (2002 & 2004) ενώ έχει φωτογραφηθεί για τα εξώφυλλα των ελληνικών περιοδικών Vogue, InStyle, Playboy, Nitro, MarieClaire, Beaute, Glow κ.α.

Επίσης, έχει συνεργαστεί με πολλούς σχεδιαστές για καμπάνιες και πασαρέλες. Το 2010, πρωταγωνίστησε στην κινηματογραφική ταινία "Επικίνδυνες Μαγειρικές" με τους Γιώργο Χωραφά και Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Το 2015, παρουσίασε το fashion show "MadWalk - The Fashion Music Project by Aperol Spritz". Έχει συνεργαστεί επίσης, κατά καιρούς, με τις εταιρίες "Beautin Collagen" (2014), "L' Oreal Paris Greece" (2015), "Bebanthol Face Greece" (2018-). Το 2003, στα γυρίσματα διαφήμισης για εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, γνώρισε τον Σάκη Ρουβά, με τον οποίο σύντομα έγιναν ζευγάρι. Παντρεύτηκαν στις 3 Ιουλίου 2017 στην Εκάλη. Έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Την Αναστασία (γενν. 2 Νοεμβρίου 2008), τον Αλέξανδρο (γενν. 15 Οκτωβρίου 2011), την Αριάδνη (γενν. 3 Ιανουαρίου 2013) και τον Απόλλωνα (γενν. 21 Απριλίου 2016).