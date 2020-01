Μαρία Μπεκατώρου: Ο Μουτσινάς, το YFSF και ο... Τσίπρας [vid]

Μαρία Μπεκατώρου: Καλεσμένη στον Νίκο Μουτσινά μίλησε για το YFSF

Μαρία Μπεκατώρου: Καλεσμένη του Νίκου Μουτσινά βρέθηκε η γνωστή παρουσιάστρια ενόψει και της πρεμιέρας του Your Face Sounds Familiar. Σχετικά με το Still Standing ανέφερε: «Φέτος είμαι απόλυτα ευτυχισμένη, πατάω στο πλατό και τρελαίνομαι». Η παρουσιάστρια μίλησε για τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου που θα είναι κριτής στο YFSF, ενώ αναφέρθηκε και στον Αλέξη Γεωργούλη.

Ο Νίκος Μουτσινάς αναρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιο ζήτημα με το θέμα. «Δεν υπάρχει πρόβλημα! Έτσι νομίζω...» απάντησε η ίδια. Στο σημείο αυτό ο Νίκος Μουτσινάς σχολίασε: «Δηλαδή θα κάνουμε και στον Τσίπρα (πρόσκληση) να έρθει στο Your Face;» με την Μαρία Μπεκατώρου να ρωτάει απορημένη: «Τι να έρθει ο Τσίπρας στο Your Face;». Παραδέχτηκε πως δεν γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει με τη συμμετοχή του Γεωργούλη στο Your Face Sounds Familiars: «Ούτε εγώ το ξέρω… Και εγώ είχα την ίδια απορία και την έχω με εσένα, αλλά από τη στιγμή που θα είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα».